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Первый канал подтвердил покупку прав на показ фильма Стоуна о Путине

Общество
9 июня, 14:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июня. /ТАСС

Фильм будет показан в ближайшее время, сообщили ТАСС в пресс-службе телеканала

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Оливер Стоун

Оливер Стоун

© EPA/GIORGIO ONORATI

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Первый канал подтвердил покупку прав на показ фильма американского кинорежиссера Оливера Стоуна, снятый на основе серии бесед с президентом России Владимиром Путиным.

Как ранее сообщил ТАСС представитель отдела корпоративных коммуникаций компании кабельного телевидения Showtime Кейт Ли, Первый канал приобрел права на показ в России фильма режиссера Оливера Стоуна The Putin Interviews ("Интервью с Путиным").

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На Первом канале эту информацию подтвердили. "Подтверждаем", - сказал ТАСС представитель пресс-службы канала в ответ на вопрос купил ли Первый канал права на показ фильма Стоуна. "Фильм будет показан в самое ближайшее время", - добавил он.

Премьера в США

Для американской аудитории фильм "Интервью с Путиным" будет транслироваться на телеканале Showtime с 12 июня. Как сообщили ранее представители этого телеканала, Оливер Стоун и работающий с ним на протяжении многих лет продюсер Фернандо Суличин в течение двух лет взяли более десятка интервью у президента России, последний раз - в феврале 2017 года, причем "ни одна из тем не была запретной".

В интервью президент России изложил свою оценку нынешнего состояния российско-американских отношений, затронул вопрос о предполагаемом вмешательстве РФ в предвыборную кампанию в США, дал оценку действиям НАТО в Европе, затронул вопросы, касающиеся Сирии и Украины, остановился на своих отношениях с президентами Бушем, Обамой и Трампом, ответил на вопрос о деле Сноудена. Кроме того, он отвечал на вопросы о внутренней политике, в частности о пути к посту президента России и о сроках пребывания на этом посту.

Кульминация карьеры Стоуна

"Интервью с Путиным" - это четырехчасовая яркая кульминация моей странной жизни американского кинематографиста", - отметил Стоун в материале, размещенном в Facebook.

Стоун является режиссером таких фильмов, как "Уолл Стрит: Деньги не спят" (Wall Street: Money Never Sleeps, 2010), "Башни-близнецы" (World Trade Center, 2006), "Джон Ф. Кеннеди: Выстрелы в Далласе" (JFK, 1991), "Взвод" (Platoon, 1986). Он трижды получал премии Американской академии киноискусств "Оскар", удостаивался также призов Берлинского и Венецианского кинофестивалей.

В 2016 году Стоун выпустил документальный фильм "Украина в огне" о событиях в этой стране, которые произошли в 2014 году. Он выступил в качестве продюсера фильма и взял для него интервью у Путина, а также у бывшего президента Украины Виктора Януковича.

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