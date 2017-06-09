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Среди пострадавших в ДТП с автобусом в Турции есть граждане РФ

Общество
9 июня, 18:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июня. /ТАСС

Как сообщает Ростуризм, туристы госпитализированы с незначительными ушибами

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МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Российские туристы есть среди девяти пострадавших в результате ДТП с участием автобуса и грузовика в районе Антальи. Об этом сообщил Ростуризм.

"По информации Ситуационно-кризисного центра МИД России, 9 июня 2017 года в районе Антальи (Турция) в 6:40 утра по местному времени грузовой автомобиль совершил столкновение со стоявшим на обочине автобусом, в котором находились 44 туриста. Они ехали из Аланьи в Демре. В результате происшествия пострадали девять человек, в числе которых есть россияне", - говорится в сообщении.

Отмечается, что туристы госпитализированы с незначительными ушибами. В Ростуризме добавили, что туроператоры окажут пострадавшим необходимую помощь.

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