Артисты балета из Петербурга воссоздадут в Москве репертуар Дункан, Павловой и Рубинштейн

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Москвичи и гости столицы увидят в первый день длинных выходных, связанных с празднованием Дня России, историческую реконструкцию репертуара театров Серебряного века. Представление в субботу покажут артистки балета из Санкт-Петербурга, сообщают организаторы мероприятий.

"На Тверской площади 10 и 11 июня с 19:00 до 21:00 ценителей искусства порадует программа Петербургского балета "Русские сезоны" - историческая реконструкция репертуара театров Серебряного века", - говорится в сообщении.

Выпускницы Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой, артистки балета ведущих театров Санкт-Петербурга представят выступления из репертуара дягилевских "Русских сезонов". В программе - реконструкции выступлений Анны Павловой, Иды Рубинштейн и Айседоры Дункан. Подготовкой программы руководила Мария Кораблева, доцент кафедры пластического воспитания Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения, хореограф ряда петербургских и московских театров (Михайловского театра, Театра им В. Ф. Комиссаржевской, "Балтийского дома", театра "Ленком" и других).

"Три вечера подряд москвичи и гости столицы будут смотреть те самые балеты, которые приводили в восторг парижан век тому назад, теперь это - мировая классика. Каждая балетная реплика "Русских сезонов" - завораживающий танец в исторических костюмах. В одном из них новая Айседора Дункан вбежит на сцену в своем знаменитом хитоне, сменяя на сцене классических балерин. А в перерывах между танцами со сцены прочтут воспоминания современников Анны Павловой, дневниковые записи Дункан и стихи Сергея Есенина", - говорится в пресс-релизе ГБУ "Московские ярмарки".

Организаторы напоминают, что художественный руководитель "Русских сезонов" Сергей Дягилев познакомил Европу не только с балетом, но и с русской живописью, симфонической музыкой, оперой. Однако именно танец сыграл главную роль в успехе предприятия. Он не только способствовал установлению в Европе моды на все русское, но и повлиял на общемировой художественный процесс.

"Они действительно придумывали новый мир с помощью живописи, музыки и танца", - рассказала Мария Кораблева. Некоторые из дягилевских балетов создавались специально для "Русских сезонов", другие были взяты из репертуара Мариинского театра. В целом их характеризуют стремление расширить границы классического танца, эксперименты с формой, богатая пластика, обращение к восточным мотивам.

Бесплатные экскурсии и прогулки

В эти же дни гости площадки на Тверской площади смогут бесплатно отправиться на познавательные экскурсии от бюро "Московские истории". В 14:00 мск в субботу начинается экскурсия "Театральные подмостки", посвященная московской театральной жизни конца XIX - начала XX века. Участники познакомятся со знаковыми театрами Серебряного века, среди которых Московский художественный, Частная опера Зимина, Императорские театры.

В 19:00 мск начнется прогулка "Москва Серебряного века", в ходе которой участники узнают о жизни великих поэтов и смогут бесплатно посетить музей-театр "Булгаковский дом".

В 22:00 мск во дворе дома 302-бис (Большая Садовая, 10) начнется бесплатная прогулка по самым известным местам булгаковской Москвы. В маршрут включены Патриаршие пруды, дом Маргариты, дом Мастера, дом профессора Преображенского, дом Драмлита и многое другое.

Акция "Ночь Булгакова" проводится в поддержку установки на Патриарших прудах памятника М. А. Булгакову работы скульптора А. И. Рукавишникова.

День России - национальный праздник Российской Федерации. Он установлен указом президента РФ от 2 июня 1994 года.