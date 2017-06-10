В США возможность пообедать с миллиардером Баффеттом продана на аукционе за $2,6 млн

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НЬЮ-ЙОРК, 10 июня. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Право обеда с американским инвестором Уорреном Баффеттом продано в пятницу вечером на ежегодном благотворительном аукционе в США за более чем $2,6 млн. Как сообщило агентство Associated Press (АP), победитель торгов пожелал остаться неизвестным.
Аукцион, устраиваемый самим миллиардером уже в 18-й раз, проходил в режиме онлайн на интернет-площадке eBay. Победители торгов традиционно получают возможность пообедать с Баффеттом и задать ему любые интересующие их вопросы. Собранные средства инвестор перечисляет фонду Glide Foundation, оказывающему поддержку бездомным города Сан-Франциско (штат Калифорния). По итогам всех прошедших торгов Баффетту удалось собрать в совокупности более $24 млн.
"Каждый, кто испытал на себе заботу Glide, начинает верить в добрые дела", - приводит АP слова инвестора. Как рассказал Баффетт, он занялся сбором средств для этой благотворительной организации благодаря своей жене Сюзан, которая работала добровольцем в Glide Foundation до своей кончины в 2004 году.
В прошлом году выручка от аукциона принесла рекордные $3,45 млн. В 2015 году китайская компания Dalian Zeus Entertainment выложила за шанс побеседовать с Баффеттом в ресторане $2,34 млн.
Баффетт устраивает благотворительный обед в престижном ресторане Smith and Wollensky в центре Нью-Йорка, победитель торгов вправе позвать с собой еще семь человек. По словам 86-летнего инвестора, такие мероприятия обычно длятся примерно три часа, в ходе которых он обсуждает со своими собеседниками широкий круг вопросов. Единственной запретной темой для разговора является обсуждение будущих инвестиций миллиардера.
Возглавляемый Баффеттом холдинг Berkshire Hathaway с годами превратился в конгломерат, состоящий из примерно 80 компаний. Они работают в таких областях, как страхование, инвестиции, производство и торговля мебелью, ювелирными изделиями, одеждой и продовольствием.