Представители госструктур и бизнеса РФ почтили в КНР память героев китайской революции

ЦЗУНЬИ /Южный Китай/. 10 июня. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Представители ряда государственных ведомств и компаний России, занимающихся вопросами развития национальной туристической отрасли, почтили память героев китайской революции. Церемония возложения венка и цветов к мемориальному монументу состоялась в городе Цзуньи (южная провинция Гуйчжоу), считающемся "колыбелью зрелых социалистических традиций" КНР.

В мероприятии приняли участие генеральный директор Туристской ассоциации регионов России при Совете Федерации Федерального Собрания РФ Светлана Ануфриенко, президент ассоциации внутреннего и въездного туризма России Владимир Шаров, заместитель руководителя департамента спорта и туризма города Москвы Константин Горяинов, директор государственного казенного учреждения "Агентство по туризму Ульяновской области" Юлия Скоромолова, представитель Государственного комитета Республики Татарстан по туризму Анастасия Шахтина, а также руководство нескольких российских туристических компаний.

Как отметили члены российской делегации, столетие назад Китай перенял эстафету мировой революции, зародившуюся в прежней российской столице Санкт-Петербурге. По их словам, к настоящему моменту сложились прочные совместные культурно- гуманитарные традиции, на основе которых КНР и Россия могут активно развивать взаимовыгодный "красный туризм".

"Наша делегация представлена представителями различных кругов РФ - политических, деловых, ответственных объединений от регионов, - отметила Ануфриенко. - Всем нам крайне важно развитие российско-китайского туризма. Мы уверены, что в дальнейшем будет найдено много новых интересных перспективных тем сотрудничества, которые приобретут формат еще более тесного партнерства".

В 2004 году власти КНР запустили "Национальную программу развития красного туризма 2004-2010 гг.", охватившую более 100 объектов бывшего революционного движения в Китае, которые легли в основу разработки 30 специальных маршрутов. Такой отдых подразумевает путешествия по местам "боевой славы" - посещение опорных баз, мест, касающихся видных деятелей, важнейших событий революции.

Для российского сознания "красная" тематика - прежде всего образы СССР, а также Владимира Ленина, фигура которого олицетворяет движение мировых коммунистических сил, которое зародилось в России. Развитие "красного" туризма невозможно без посещения ключевых в истории личности Ленина городов - Казани, Москвы, Санкт-Петербурга и столицы "красного маршрута" - Ульяновска.