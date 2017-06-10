В Архангельской области открыт парк со скульптурами звероящеров в натуральную величину

АРХАНГЕЛЬСК, 10 июня. /ТАСС/. Парк со скульптурами древних звероящеров в натуральную величину 10 июня открыт в Котласе в Архангельской области. Именно здесь в конце XIX века впервые на территории России геолог и палеонтолог Владимир Амалицкий обнаружил огромное захоронение животных пермского периода, гораздо более древних, чем динозавры, и это дало начало развитию российской палеонтологии. Двинопарк, в котором располагаются скульптуры северодвинских предков млекопитающих, создан в честь 100-летия города Котласа.

Парк звероящеров

Скульптуры стоят под открытым небом на набережной в парке, обустроенном к 100-летию Котласа. Фигуры сделаны из бетона на основе металлокаркаса. "Они раскрашены, имитирована шерсть. Делали (их) по рисункам палеонтологов и по скелетам", - рассказал ТАСС автор скульптур, художник Андрей Слибо. Существа, которые обитали в пермском периоде там, где сейчас протекает Северная Двина, были очень разными. "Четырехметровый скутозавр, примерно такая по размерам иностранцевия - хищник, скутозавр поменьше, до двух метров, котлассия, похожая на ящерицу, - она на камне сидит, двиния - чуть больше собаки", - перечисляет Слибо. Автор отметил, что скульптуры получились очень прочные.

Не динозавры, но близкие родственники человека

Ведущий научный сотрудник, заведующий лабораторией палеогерпетологии палеонтологического института имени А.А. Борисяка РАН Андрей Сенников в интервью ТАСС подчеркнул, что это не всем знакомые динозавры, а совсем другие животные, причем гораздо более древние. Существа, найденные под Котласом, жили в пермском периоде, то есть более 200 млн лет назад. Это значительно раньше, чем динозавры. "Динозавры - это эпизод в жизни Земли, конечно, длительный, но эпизод. Пермские звероящеры - это наши отдаленные родственники, которые ближе к нам, чем динозавры. Динозавры - это дальние родственники птиц", - пояснил Сенников.

Котлас как родина российской палеонтологии

В 1898 году недалеко от Котласа на берегу Северной Двины геолог Владимир Амалицкий обнаружил огромное захоронение звероподобных ящеров, многие из которых были неизвестны науке. Амалицкий части из них дал названия по месту, где их нашел. "Двиния - это звероящер, звероящеры близки к млекопитающим. Двиния, можно сказать, наша прародительница в каком-то колене, - пояснил палеоанималист, сотрудник Вятского палеонтологического музея Андрей Скворцов. - Двинозавр - это амфибия, котлассия относится к амфибиям, но близким к рептилиям".

К классическим звероящерам относится иностранцевия, которую Амалицкий назвал в честь известного русского геолога, исследователя Арктики Александра Иностранцева. "Иностранцевия - это был саблезубый звероящер, хищник, который мог достигать размера 4,5 метра", - пояснил ТАСС Сенников. Ее, как сказал ученый, можно сравнить с крупнейшим современным наземным хищником - белым медведем. Только крупные иностранцевии были в 1,5-2 раза больше.

Сенников пояснил, что с работ Амалицкого под Котласом началась российская палеонтология. "Это систематические раскопки, подробное изучение и описание, восстановление условий обитания животных. Раскопки Амалицкого - начало современного этапа развития палеонтологии в России. Он был пионером, опередил во многом и заграничных коллег, - сказал ученый. - Его северодвинская галерея - стала ядром нашей коллекции (Палеонтологического института имени А.А. Борисяка РАН в Москве - прим. ТАСС)".

Как рассказала ТАСС заведующая отделом музейной педагогики Котласского краеведческого музея Наталия Николаева, за 10 лет Амалицкий обнаружил 20 полных скелетов животных и огромное количество отдельных костей. "Два железнодорожных вагона везли в Котлас и дальше в Варшаву", - рассказала она. Коллекцию, собранную Амалицким, продолжают изучать до сих пор. Сейчас она хранится в Москве.

Научный туризм

Под Котласом имеет смысл проводить раскопки и дальше, считает Скворцов. А также развивать в этом месте научный туризм. "Мы (Россия - прим. ТАСС) богаты пермско-триасовыми находками. Эти животные не такого гигантского размера, как динозавры, но для науки, понимания процессов эволюции они очень важны", - уверен Скворцов. По его мнению, динозавры, в силу, может, своих размеров, просто "более раскрученные". С коллегой согласен и Сенников. "Получается перекос, однобокое восприятие жизни на Земле", - считает он.

В Котласском краеведческом музее звероящерам посвящена большая экспозиция, в том числе с интерактивными элементами. Детям, например, показывают конкреции - камни, в которых могут находиться останки древних животных. Ребята в игровой форме проводят раскопки, а затем описывают свои находки.

Фигуры пермских обитателей, установленные на котласской набережной, планируется использовать для занятий "в полевых условиях", как сказала Николаева. "К осени программу разработаем. Еще на берегу есть натуральные конкреции, их тоже можно использовать", - пояснила сотрудник музея.