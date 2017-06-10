Донской: практику "Татнефти" по лесовосстановлению нужно внедрить во всех компаниях

КАЗАНЬ, 10 июня. /ТАСС/. Практика "Татнефти" по направлению части средств на восстановление и посадку лесов должна быть распространена во всех компаниях. Такое мнение высказал в субботу во время Федерального экологического совета в Казани (Татарстан) министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской.

"У вас ("Татнефти") на заправках есть такая акция, когда человек покупает услугу, у вас написано, что часть средств, которые он оплачивает, идут на лесопосадку, лесовосстановление. Это очень хорошая такая практика. Я считаю, что такую практику нужно распространять по другим компаниям. Вы восстанавливаете там, где на линейных объектах были вырубки", - сказал он.

По данным компании, заключено четырехстороннее соглашение между Минприроды РФ, Росприроднадзором, правительством республики Татарстан и "Татнефтью" в рамках выполнения мероприятий по проведению Года экологии. Запланирована реализация 19 природоохранных мероприятий, направленных на охрану окружающей среды рациональное использование природных ресурсов и обеспечения экологической безопасности общей суммой 825 млн рублей.

В России 2017 год объявлен Годом экологии. Существенная часть его плана посвящена обращению с отходами: от ликвидации незаконных полигонов и "народной" карты свалок до внедрения системы сбора ртутьсодержащих отходов и батареек, а также перевооружения российских предприятий и перехода на более "зеленые" технологии. Год экологии пройдет в России второй раз за последние пять лет, впервые он проводился в 2013 году.

"Татнефть"- крупнейшая в РФ нефтяная компания. На ее долю приходится около 8% нефтедобычи в стране и свыше 80% - в Татарстане. В 2016 году добыла 28,686 млн тонн нефти, что на 5,3% больше, чем годом ранее.