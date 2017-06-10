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Российские артисты присоединились к флешмобу в честь Дня РоссииОбщество 10 июня, 15:15
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Российские артисты присоединились к флешмобу в честь Дня России. Акция призвана напомнить, что огромная страна складывается из миллионов жизней простых людей. Принять участие в ней может любой желающий Проект Игоря Матвиенко #ЖИТЬ совместно с "Life" запустил флешмоб "Я – ЧАСТЬ СВОЕЙ СТРАНЫ!" ко Дню России.
Акция объединит всех участников проекта – как спортсменов, артистов, продюсеров, медийных личностей, так и непубличных людей, которые составляют его основную аудиторию. Акция призвана напомнить, что огромная страна складывается из миллионов жизней простых людей, с их победами и неудачами, достижениями и ошибками. Самые разные лица и характеры живут под одним флагом – а значит, никто не останется с трудностями один на один. Флешмоб "Я – ЧАСТЬ СВОЕЙ СТРАНЫ" поддержали продюсер Игорь Матвиенко, артисты Виктория Дайнеко, Юлия Самойлова, Моя Мишель, группы Корни, ФАБРИКА, ЛОВИ и Иванушки, а также DJ Smash.
Последний уже опубликовал видео для участия – посмотреть его можно в группе #ЖИТЬ ВКонтакте.
"Такой флешмоб – логичная для проекта #ЖИТЬ инициатива, – поясняет Игорь Матвиенко. – В рамках нашего проекта мы не просто объединяем людей, но и напоминаем им об обычных жизненных ценностях, советуем и помогаем. Недавно, например, ездили к деткам в московский НИИ туберкулеза. Нам важно объединить людей, напомнить, что каждый из нас – часть большой команды. И то, как она будет играть – зависит от каждого. Участники этого флешмоба тоже могут поделиться любовью к нашей стране, напомнить себе и друг другу, что мы живем в ней и создаем ее все вместе".
Присоединиться к акции может любой желающий, записав короткий ролик. Все, что требуется – взять в руки российский триколор (это может быть напечатанное изображение) и произнести: "Я – ЧАСТЬ СВОЕЙ СТРАНЫ". Организаторы акции также призывают участников выкладывать видео 12 июня, в День России, в своих аккаунтах в социальных сетях с хэштегами #ДЕНЬРОССИИ2017, #ЖИТЬ. О проекте #ЖИТЬ Проект ЖИТЬ стартовал 28 октября 2016 года. В рамках акции предполагается проведение интернет-флешмоба, участники которого смогут рассказать о своем опыте преодоления трудностей, поделиться фотографиями и видеороликами на сайте ЖИТЬ.рф и в группах проекта в социальных сетях.