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Активисты ОНФ за 3 года добились отмены сомнительных закупок на сумму более 230 млрд руб.

Общество
10 июня, 18:10 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 10, июня. /ТАСС

Региональный координатор проекта "За честные закупки" в Ростовской области Алексей Мирошниченко заявил, что с проектом сотрудничает в общей сложности более восьми тысяч гражданских активистов

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июня. /ТАСС/. Активисты проекта "За честные закупки" Общероссийского народного фронта (ОНФ) за три года выявили и добились отмены сомнительных закупок на сумму более 230 миллиардов рублей. Об этом заявил ТАСС региональный координатор проекта "За честные закупки" в Ростовской области Алексей Мирошниченко на полях форума Общественной палаты "Сообщество", который проходит в Ростове-на-Дону.

"За три года реализации нашего проекта на территории всей России мы смогли... отменить и внести изменения в закупочные документации 816 закупок на общую сумму более 230 миллиардов рублей", - сказал Мирошниченко.

По его словам, в настоящий момент с проектом сотрудничает в общей сложности более восьми тысяч гражданских активистов.

"Есть люди которые активно принимают участие в работе проекта, а есть обычные предприниматели, которые могут разместить на портале проекта информацию о закупках, в которых они участвуют. Они увидели произвол со стороны организации, которая проводит проводит закупочные процедуры, и они добавляют эту информацию на портал", - подчеркнул Мирошниченко.

Интернет-проект ОНФ "За честные закупки" был запущен 1 января 2013 года, он объединяет активистов, занимающихся борьбой с коррупцией, расточительством и неэффективным использованием бюджетных средств в сфере госзакупок. Благодаря сайту проекта "За честные закупки", активисты ОНФ могут находить сомнительные госзакупки и в режиме онлайн направлять жалобы в надзорные органы.

Общественная палата проводит форум "Сообщество" в третий раз. Традиционно форумы проходят в течение года во всех федеральных округах и завершаются итоговым мероприятием в Москве в начале ноября. Форумы "Сообщество" в этом году уже прошли в Ярославле, Красноярске и Казани.

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