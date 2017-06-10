Праздник "День многонациональной России" отмечают в центре Минска

МИНСК, 10 июня. /Корр. ТАСС Лариса Ключникова/. Праздник "День многонациональной России, посвященный Дню России (отмечают 12 июня - прим. ТАСС) проходит в субботу в центре Минска.

На территории Верхнего города на протяжении дня выступают творческие коллективы Республиканского центра национальных культур и Координационного совета руководителей общественных объединений российских соотечественников.

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Представители татаро-башкирской, чувашской, русской и дагестанской диаспор развернули выставки национальных костюмов, проходит дегустация блюд разных народов России, и даже кулачные бои. Возле городской Ратуши многочисленные зрители увидели средневековые танцы и рыцарские турниры, желающие смогли пострелять из лука по мишени.

"Россию и Белоруссию братские связи объединяют веками, даже в новейшей истории, когда государства приобрели суверенитет и независимость. Есть, конечно, шероховатости, но в самом принципе отношения крепнут", - сказал посол России в Белоруссии Александр Суриков в ходе праздника. Напомнив, что в июне две страны отметят 25-летие установления дипломатических отношений, дипломат подчеркнул, что белорусы комфортно чувствуют себя на территории России, а граждане РФ - в Белоруссии. По словам посла, в субботу на празднике минчане и гости столицы знакомятся лишь с "малой толикой" богатой культуры народов России.

На сцене у концертного зала Верхнего города выступили хор русской песни им. А. Никитиной, танцевальный ансамбль "Легенды Кавказа", Пермский губернский оркестр, фольклорный татаро-башкирский ансамбль "Лейсян", чувашский вокально- инструментальный ансамбль "Хамар-Ял".