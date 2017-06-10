Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 57
€ 63.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Праздник "День многонациональной России" отмечают в центре Минска

Общество
10 июня, 19:04 UTC+3 МИНСК /Корр. ТАСС, Лариса Ключникова

На территории Верхнего города выступают творческие коллективы Республиканского центра национальных культур и Координационного совета руководителей общественных объединений российских соотечественников

Поделиться
Материал из 1 страницы

МИНСК, 10 июня. /Корр. ТАСС Лариса Ключникова/. Праздник "День многонациональной России, посвященный Дню России (отмечают 12 июня - прим. ТАСС) проходит в субботу в центре Минска.

На территории Верхнего города на протяжении дня выступают творческие коллективы Республиканского центра национальных культур и Координационного совета руководителей общественных объединений российских соотечественников.

СПЕЦПРОЕКТ

История государственных символов России

Где был поднят первый триколор, что означает двуглавый орел и как менялся российский гимн

Представители татаро-башкирской, чувашской, русской и дагестанской диаспор развернули выставки национальных костюмов, проходит дегустация блюд разных народов России, и даже кулачные бои. Возле городской Ратуши многочисленные зрители увидели средневековые танцы и рыцарские турниры, желающие смогли пострелять из лука по мишени.

"Россию и Белоруссию братские связи объединяют веками, даже в новейшей истории, когда государства приобрели суверенитет и независимость. Есть, конечно, шероховатости, но в самом принципе отношения крепнут", - сказал посол России в Белоруссии Александр Суриков в ходе праздника. Напомнив, что в июне две страны отметят 25-летие установления дипломатических отношений, дипломат подчеркнул, что белорусы комфортно чувствуют себя на территории России, а граждане РФ - в Белоруссии. По словам посла, в субботу на празднике минчане и гости столицы знакомятся лишь с "малой толикой" богатой культуры народов России.

На сцене у концертного зала Верхнего города выступили хор русской песни им. А. Никитиной, танцевальный ансамбль "Легенды Кавказа", Пермский губернский оркестр, фольклорный татаро-башкирский ансамбль "Лейсян", чувашский вокально- инструментальный ансамбль "Хамар-Ял".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
День России
Страны
Белоруссия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Иди и борись". Как возвращаются к жизни дети, пережившие рак
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Фото
27
Фестиваль “Времена и эпохи”: ожившие страницы истории
18
Тысячи паломников отпраздновали 350-летие обретение мощей святого Нила Столобенского
6
Экологи и школьники намерены спасти одну из самых чистых рек Заполярья от песков
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: четыре человека погибли в результате стрельбы в Подмосковье
2
МЧС распространило экстренное предупреждение о грозовом дожде в Москве
3
Афганский военнослужащий застрелил двух американских солдат
4
Трое детей погибли и один серьезно пострадал в результате наезда локомотива в Приморье
5
СМИ: акции пяти крупнейших IT-компаний подешевели за день почти на $100 млрд
6
В США умер актер Адам Уэст
7
В Москве задержан топ-менеджер "Роснано"
Темы дня
Загрузка...
Реклама