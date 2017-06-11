Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 57
€ 63.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Внучка Трампа в будущем хочет стать морским пехотинцем

Общество
11 июня, 5:18 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков

Такой ответ дала пятилетняя Арабелла Кушнер во время опроса сверстниками

Поделиться
Материал из 1 страницы
Иванка Трамп с дочерью Арабеллой Кушнер

Иванка Трамп с дочерью Арабеллой Кушнер

© AP Photo/Molly Riley

НЬЮ-ЙОРК, 11 июня. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Пятилетняя внучка президента США Дональда Трампа Арабелла Кушнер сказала во время опроса сверстниками, что в будущем хотела бы служить в Корпусе морской пехоты. Об этом написала в микроблоге в Twitter мать девочки - Иванка Трамп.

Она опубликовала фотоснимок листа бумаги, на котором приводятся ответы их с Джаредом Кушнером дочери. Так, на вопрос о том, кем бы она хотела стать, когда вырастет, Арабелла ответила: "Я буду в Корпусе морской пехоты". Девочка также сообщила, что предпочитает мятное мороженное с кусочками шоколада, ее любимым числом является "бесконечность", а любимым цветом - "радуга".

Арабелла Кушнер сказала, что из всех праздников ей больше всего нравится Ханука, потому что она получает много подарков. На вопрос о том, какой бы звездой она хотела быть, девочка ответила: "Звездой Давида". Любимой страной она назвала США. Иванка Трамп написала в Twitter, что считает ответы дочери очаровательными.

В апреле Арабелла Кушнер спела песню на китайском языке для председателя КНР Си Цзиньпина, когда тот прибыл в поместье "Мар-а-Лаго" в штате Флорида для встречи с Дональдом Трампом. На опубликованной видеозаписи было видно, как девочку приводят в один из залов поместья, в котором находились Трамп с первой леди Меланьей и Си Цзиньпин со своей супругой Пэн Лиюань. "Мы бы хотели, чтобы вы чувствовали себя как дома", - сказала Иванка Трамп, познакомив дочь с высокими гостями. После этого Арабелла исполнила короткую песню на китайском языке под аккомпанемент фортепиано.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Иди и борись". Как возвращаются к жизни дети, пережившие рак
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Фото
27
Фестиваль “Времена и эпохи”: ожившие страницы истории
18
Тысячи паломников отпраздновали 350-летие обретение мощей святого Нила Столобенского
6
Экологи и школьники намерены спасти одну из самых чистых рек Заполярья от песков
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Спецназ ликвидировал стрелка в подмосковном Кратове
2
Путин: важно уметь правильно распорядиться своими полномочиями
3
Кратовский стрелок ликвидирован в ходе спецоперации МВД и Росгвардии
4
Болельщики выбежали на ринг во время поединка и избили кикбоксера на турнире в Париже
5
Обыск у оппозиционера Мальцева проходит в связи с насилием к представителю власти
6
Трое детей погибли и один серьезно пострадал в результате наезда локомотива в Приморье
7
Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия Марата Сафина
Темы дня
Загрузка...
Реклама