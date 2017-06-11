Внучка Трампа в будущем хочет стать морским пехотинцем

НЬЮ-ЙОРК, 11 июня. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Пятилетняя внучка президента США Дональда Трампа Арабелла Кушнер сказала во время опроса сверстниками, что в будущем хотела бы служить в Корпусе морской пехоты. Об этом написала в микроблоге в Twitter мать девочки - Иванка Трамп.

Она опубликовала фотоснимок листа бумаги, на котором приводятся ответы их с Джаредом Кушнером дочери. Так, на вопрос о том, кем бы она хотела стать, когда вырастет, Арабелла ответила: "Я буду в Корпусе морской пехоты". Девочка также сообщила, что предпочитает мятное мороженное с кусочками шоколада, ее любимым числом является "бесконечность", а любимым цветом - "радуга".

Арабелла Кушнер сказала, что из всех праздников ей больше всего нравится Ханука, потому что она получает много подарков. На вопрос о том, какой бы звездой она хотела быть, девочка ответила: "Звездой Давида". Любимой страной она назвала США. Иванка Трамп написала в Twitter, что считает ответы дочери очаровательными.

Arabella's very cute answers to her kindergarten classmates' questions during today's student spotlight! pic.twitter.com/pDt9YUFSMl — Ivanka Trump (@IvankaTrump) 9 June 2017

В апреле Арабелла Кушнер спела песню на китайском языке для председателя КНР Си Цзиньпина, когда тот прибыл в поместье "Мар-а-Лаго" в штате Флорида для встречи с Дональдом Трампом. На опубликованной видеозаписи было видно, как девочку приводят в один из залов поместья, в котором находились Трамп с первой леди Меланьей и Си Цзиньпин со своей супругой Пэн Лиюань. "Мы бы хотели, чтобы вы чувствовали себя как дома", - сказала Иванка Трамп, познакомив дочь с высокими гостями. После этого Арабелла исполнила короткую песню на китайском языке под аккомпанемент фортепиано.