В Госдуме обсудят увеличение санкций за ношение оружия в состоянии опьянения

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Профильный комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции обсудит ужесточение санкций за ношение оружия в состоянии опьянения. Об этом сообщил журналистам глава комитета Василий Пискарев ("Единая Россия").

"Мы намерены обсудить вопросы об увеличении санкции в виде лишения специального права на ношение оружия в состоянии алкогольного, наркотического опьянения, либо под воздействием психотропных веществ, вплоть до пожизненного", - заявил парламентарий. В настоящее время эта санкция составляет от одного до двух лет лишения специального права на хранение и ношение оружия.

Кроме того, по мнению депутата, "следует рассмотреть вопрос о приостановлении действия разрешения на ношение и хранение гражданского оружия, если владелец уже совершал административные правонарушения, не связанные с оборотом оружия, в состоянии опьянения".

Из других обсуждаемых предложений глава профильного комитета отметил усиление контроля за соблюдением владельцами оружия условий хранения. "Нам также следует усовершенствовать механизм своевременного выявления лиц, уже имеющих разрешения на хранение и ношение оружия, в отношении которых возникли основания для лишения этих разрешений, в том числе и по показаниям здоровья", - указал Пискарев.

По его словам, профильный думский комитет постоянно работает над предложениями, направленными на совершенствование законодательства в сфере хранения и оборота оружия. "В ближайшее время мы обсудим их со всеми заинтересованными ведомствами, и экспертами", - сообщил Пискарев. "Должно быть понимание, что право на оружие - это, в первую очередь, не только высокая степень ответственности перед законом, а главное - перед окружающими людьми", - заключил он.

По данным правоохранительных органов, в результате стрельбы в поселке Кратово Раменского района Подмосковья накануне погибли четыре человека, двое находятся в больнице, нападавший был уничтожен. На прошлой неделе в Тверской области были убиты 9 человек.