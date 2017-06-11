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Mail.ru Group подсветит свою штаб-квартиру в Москве цветами российского флага

Общество
11 июня, 22:05 UTC+3

Как рассказали ТАСС в пресс-службе компании, здание будет с помощью подсветки окрашено в цвета российского флага с полуночи до пяти утра

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МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Интернет-компания Mail.ru Group ночью в День России запустит специальную подсветку своей штаб-квартиры - расположенного в Москве на Ленинградском проспекте бизнес-центра из двух соединенных между собой башен.

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Как рассказали ТАСС в пресс-службе компании, здание будет с помощью подсветки окрашено в цвета российского флага с полуночи до пяти утра.

Компания стала использовать свой столичный офис в качестве арт-поверхности для световых шоу несколько лет назад. "В этом году мы решили, что это хороший способ поздравить москвичей с Днем России. В ночь на 12 июня мы окрасим офис в цвета российского флага", - сообщили в пресс-службе Mail.ru Group.

В День России в Москве пройдет более 150 праздничных мероприятий. Праздничные программы подготовили в культурных центрах, музеях и парках столицы.

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