"ВКонтакте" и "Одноклассники" помогут пользователям отметить День России

Пользователи "ВКонтакте" смогут добавить к своим фотографиям профиля цвета российского флага, сообщили в пресс-службе Mail.Ru.

СПЕЦПРОЕКТ История государственных символов России Где был поднят первый триколор, что означает двуглавый орел и как менялся российский гимн

Для этого достаточно навести курсор мыши на свою фотографию профиля, кликнуть на всплывающее меню "Добавить эффекты" и выбрать соответствующее оформление. Кроме того, в честь Дня России 12 июня станет доступен специальный подарок для друзей — стикер с триколором, сопровождаемый аудиозаписью гимна Российской Федерации.

Пользователи социальной сети "Одноклассники" смогут воспользоваться приложением OK Live, чтобы исполнить гимн Российской Федерации в караоке. Найти его просто – в День России гимн будет стоять первым в списке предлагаемых композиций.

Также все прямые трансляции пользователей, помеченные хештегом #ДеньРоссии2017, попадут в специальный раздел вкладки "Видео", посвященный празднику. Помимо этого, пользователи смогут использовать специальное праздничное оформление для прямых трансляций.