"ВКонтакте" и "Одноклассники" помогут пользователям отметить День России

В Тбилиси стартует 30-й чемпионат Европы по фехтованиюСпорт 12 июня, 0:33
В США состоится премьера фильма Оливера Стоуна "Интервью с Путиным"Культура 12 июня, 0:19
Чемпионат России по вольной борьбе стартует в НазраниСпорт 12 июня, 0:16
Равнение на флаг: как регионы отметят День РоссииВ стране 12 июня, 0:10
"Многонациональная Россия" соберется в центре МосквыОбщество 12 июня, 0:08
Звезды эстрады споют гимн России на Красной площадиОбщество 12 июня, 0:05
Сборная Италии разгромила команду Лихтенштейна в матче отбора ЧМ-2018 по футболуСпорт 11 июня, 23:48
"ВКонтакте" и "Одноклассники" помогут пользователям отметить День РоссииОбщество 11 июня, 23:13
Гонщик "Мерседеса" Хэмилтон выиграл Гран-при Канады, Квят сошелСпорт 11 июня, 22:45
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
Пользователи "ВКонтакте" смогут добавить к своим фотографиям профиля цвета российского флага, сообщили в пресс-службе Mail.Ru.
Для этого достаточно навести курсор мыши на свою фотографию профиля, кликнуть на всплывающее меню "Добавить эффекты" и выбрать соответствующее оформление. Кроме того, в честь Дня России 12 июня станет доступен специальный подарок для друзей — стикер с триколором, сопровождаемый аудиозаписью гимна Российской Федерации.
Пользователи социальной сети "Одноклассники" смогут воспользоваться приложением OK Live, чтобы исполнить гимн Российской Федерации в караоке. Найти его просто – в День России гимн будет стоять первым в списке предлагаемых композиций.
Также все прямые трансляции пользователей, помеченные хештегом #ДеньРоссии2017, попадут в специальный раздел вкладки "Видео", посвященный празднику. Помимо этого, пользователи смогут использовать специальное праздничное оформление для прямых трансляций.