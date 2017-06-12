Песнями и танцами откроется неделя Татарстана в павильоне России на ЭКСПО-2017

АСТАНА, 12 июня. /ТАСС/. Церемония открытия недели Татарстана с участием главы республики Рустама Минниханова пройдет в павильоне России на всемирной выставке ЭКСПО-2017 в столице Казахстана Астане, сообщает пресс- центр оператора выставки - группы компаний "Формика".

"Интерактивная, мультимедийная экспозиция Республики Татарстан располагается в павильоне России, одном из крупнейших на ЭКСПО. Помимо этого, в рамках недели Татарстана запланирована насыщенная деловая программа, в том числе конференция "Новая энергетика, инвестиции и партнерство", - пояснили организаторы. Церемония открытия посвящена также празднованию Дня России и открытию Фестиваля культуры регионов России. Для гостей выступит Государственный ансамбль песни и танца Татарстана.

Экспозиция Татарстана распределена по четырем секторам: "Инфраструктура", "Промышленность", "Туризм" и "Энергия человека". В частности, в разделе "Промышленность" представлена компания "КамАЗ", крупнейший производитель грузовиков и дизельных двигателей в России, по объемам выпуска входит в топ-20 мировых производителей грузовых автомобилей. Инфраструктурный раздел презентует в том числе ОЭЗ "Иннополис", которая расположена в одноименном городе, заложенном в 2012 году и открытом в 2015 году. Власти Татарстана развивают Иннополис как центр притяжения IT-компаний. В секторе "Туризм" будет презентован Казанский кремль - символ Казани и ее древнейшая часть.

Экспозиция Татарстана является завершающим пунктом осмотра российского павильона. В этой зоне еженедельно будут сменяться экспозиции российских регионов, которые будут представлять на ЭКСПО свои прорывные технологии. Республика Татарстан является генеральным партнером первой тематической недели "России на ЭКСПО-2017", которая пройдет с 12 по 18 июня.