Парадом байкеров и костюмированным балом отмечают День России в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 12 июня. /ТАСС/. Десятки праздничных площадок открылись в понедельник во всех районах Владивостока в честь Дня России. Основными из них стали скверы и набережные в центре города и кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), передает корреспондент ТАСС с места события.

На Корабельной набережной, возле которой пришвартованы боевые и вспомогательные корабли Тихоокеанского флота, в полдень начался парад байкеров. Украшенная государственной символикой колонна мотоциклов проехала по центральным улицам города. В Театральном сквере в центре Владивостока собрались любители творчества Высоцкого. Певцы, исполняющие любимые песни барда, разместились прямо на ступенях памятника Высоцкому.

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Другая необычная программа развернулась на привокзальной площади Владивостока. Сюда пришли участники общественных организаций, чтобы познакомить горожан с традициями и обычаями русского казачества. Здесь можно приобрести сувениры мастеров декоративно-прикладного искусства, послушать казачьи песни. "В Приморье придается серьезное значение сохранению и поддержке традиций и ценностей всех народов, представители которых проживают в крае. Для нас важно, чтобы те добрые отношения, которые сформировались на территории края, существовали бы и впредь. И мы гордимся, что Приморье достойно представляет многонациональную Россию в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - заявил председатель Законодательного собрания Приморского края Александр Ролик.

В кампусе ДВФУ на острове Русский прямо на берегу моря открылась танцевальная площадка, где проходит костюмированный бал. Профессиональные танцоры и любители - студенты ДВФУ в костюмах XVIII-XIX веков исполняют вальс, польку, контрдансы и кадриль. Те, кого танцы не интересуют, могут стать участниками закладки нового сада из 50 вишневых деревьев. Экологии посвящено еще одно мероприятие - команды студентов из трех-четырех человек стали участниками акции "Чистый Русский" и соревнуются, кто больше соберет мусора в бухте Труда острова Русский.

День открытых дверей проводится в понедельник в спортивном комплексе "Приморское кольцо" под Уссурийском, где расположены автогоночные трассы для профессионалов. Однако в этот день комплекс открыт для всех желающих. Развлечения предусмотрены для всей семьи. На протяжении всего дня бесплатно работает детский комплекс "Ринго-парк" и выставка спортивных автомобилей, подготовлены показательные выступления, в том числе станд-райдеров, специалистов по езде на одном колесе мотоцикла.

Всего же в Приморье проходит более 100 различных мероприятий, посвященных Дню России. Праздничные площадки будут работать до позднего вечера: этому способствует ясная и по летнему жаркая погода.