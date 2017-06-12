В павильоне России на ЭКСПО-2017 открылся стенд Татарстана

АСТАНА, 12 июня. /ТАСС/. Стенд Татарстана открылся в понедельник в павильоне России на всемирной выставке ЭКСПО-2017 в столице Казахстана Астане. Презентацию стенда провел глава республики Татарстан Рустам Минниханов, сообщает его пресс-служба.

"Татарстанская делегация с большим удовольствием принимает участие в Международной специализированной выставке ЭКСПО-2017. Уверен, организация ЭКСПО пройдет на самом высоком уровне. Мы рады, что сегодня, в День России, Татарстан, как один из ведущих, промышленных развитых и инновационных регионов представляет нашу страну на площадке ЭКСПО", - цитирует пресс-служба слова Минниханова на открытии стенда.

После этого в павильоне России состоялись деловые встречи с акимом Алмаатинской области Амандыком Баталовым и с председателем АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" Ерболатом Досаевым. Стороны обсудили Татарстано-казахстанские связи в области торгово-экономического сотрудничества.

Экспозиция Татарстана распределена по четырем секторам: "Инфраструктура", "Промышленность", "Туризм" и "Энергия человека". В частности, в разделе "Промышленность" представлена компания "КамАЗ", крупнейший производитель грузовиков и дизельных двигателей в России, по объемам выпуска входит в топ-20 мировых производителей грузовых автомобилей. Инфраструктурный раздел презентует в том числе ОЭЗ "Иннополис", которая расположена в одноименном городе, заложенном в 2012 году и открытом в 2015 году. Власти Татарстана развивают Иннополис как центр притяжения IT-компаний. В секторе "Туризм" будет презентован Казанский кремль - символ Казани и ее древнейшая часть.

Экспозиция Татарстана является завершающим пунктом осмотра российского павильона. В этой зоне еженедельно будут сменяться экспозиции российских регионов, которые будут представлять на ЭКСПО свои прорывные технологии. Республика Татарстан является генеральным партнером первой тематической недели "России на ЭКСПО-2017", которая пройдет с 12 по 18 июня.