Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 57
€ 63.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Налаживание деловых связей между США и РФ - приоритет для организаций соотечественников

Общество
12 июня, 9:20 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин

По словам представителя Россотрудничества в США, "чем больше американцы будут слышать о нашем великом культурном и историческом наследии, тем больше они будут избавляться от стереотипов"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 12 июня. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Культурный и образовательный обмен, налаживание связей в деловых кругах и на региональных уровнях станут главными направлениями работы организаций российских соотечественников на ближайший период.

Данные положения вошли в итоговую резолюцию отчетной конференции Координационного совета организаций российских соотечественников США (КСОРС), которая прошла в воскресенье в Российском культурном центре в американской столице.

Идея о "распространении информации о получении образования в российских вузах по государственной квоте" закреплена в секции, посвященной работе в области культуры. В ходе тематического круглого стола также было принято решение создать базу русскоязычных художников, проживающих в США. Будут продолжаться различные акции, к примеру дни русской культуры. Запланирована организация фестиваля взрослых русскоязычных театров.

Помимо этого, участники прошедшей конференции обратятся в МИД и Минобрнауки РФ с предложением обсудить вопросы "налаживания связи между российскими и американскими вузами в различных формах" для продвижения дистанционного образования, научных проектов и инноваций.

Как сообщил в ходе конференции глава аппарата одного из членов Ассамблеи штата Нью-Йорк Антон Конев, уже в сентябре в Россию направится группа членов нью-йоркского законодательного собрания по приглашению председателя госсовета республики Татарстана Фарида Мухаметшина. Делегация будет состоять из 26 человек, в нее войдут члены фракций демократов, независимых демократов, республиканцев, а также представители неправительственных организаций.

"Наша задача - налаживать контакты между людьми", - отметил в беседе с журналистами представитель Россотрудничества в США, директор Российского культурного центра Олег Жиганов. По его словам, реализация подобных мероприятий и проектов, таких, как празднование 210-летия дипломатических отношений между РФ и США, "в долгосрочной перспективе будет способствовать улучшению отношений между странами".

"Здесь довольно мало знают о том, что из себя представляет Россия. Чем больше американцы будут слышать о нашем великом культурном и историческом наследии, тем больше они будут избавляться от стереотипов", - считает он.

В разговоре с корреспондентом ТАСС председатель КСОРС США Наталия Сабельник пояснила, что точное число организаций соотечественников назвать нельзя, так как нет единого регистра, но очевидно, что их тысячи. "Разные организации имеют разное направление. Кто-то занимается образованием, кто-то сохранением культуры, русского языка", - рассказала она. Сабельник отметила, что есть и те, кто занимаются "борьбой с русофобией", просветительской работой, в основном, посредством массовых культурных мероприятий.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Иди и борись". Как возвращаются к жизни дети, пережившие рак
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Фото
27
Фестиваль “Времена и эпохи”: ожившие страницы истории
18
Тысячи паломников отпраздновали 350-летие обретение мощей святого Нила Столобенского
6
Экологи и школьники намерены спасти одну из самых чистых рек Заполярья от песков
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Число погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье возросло до 12
2
"КамАЗ" упал в Москву-реку на северо-западе столицы
3
В результате ДТП в Забайкалье 37 человек госпитализированы в тяжелом состоянии
4
Жители Пуэрто-Рико высказались за превращение архипелага в американский штат
5
Сенатор: США облекут в форму закона новые санкции в отношении РФ
6
Из Сочи в Крым: "Князь Владимир" выходит в первый круиз
7
Эксперты назвали основные риски для российской экономики
Темы дня
Загрузка...
Реклама