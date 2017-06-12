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Mail.ru Group подсветила свою штаб-квартиру в Москве цветами российского флага

Общество
12 июня, 12:39 UTC+3

Одна из башен расположенного на Ленинградском проспекте бизнес-центра с полуночи до пяти утра была с помощью подсветки окрашена в цвета российского триколора

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© Mail.ru Group

Интернет-компания Mail.ru Group в День России запустила специальную подсветку своей штаб-квартиры - одной из башен расположенного в Москве на Ленинградском проспекте бизнес-центра.

С полуночи до пяти утра здание было с помощью подсветки окрашено в цвета российского флага. 

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© Mail.ru Group

В День России в Москве проходит более 150 праздничных мероприятий. Праздничные программы подготовили в культурных центрах, музеях и парках столицы.

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