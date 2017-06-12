Mail.ru Group подсветила свою штаб-квартиру в Москве цветами российского флага

Интернет-компания Mail.ru Group в День России запустила специальную подсветку своей штаб-квартиры - одной из башен расположенного в Москве на Ленинградском проспекте бизнес-центра.

С полуночи до пяти утра здание было с помощью подсветки окрашено в цвета российского флага.

Поделиться {{secondsToDateTime(data.visiblePosition) | date: 'HH:mm:ss'}} / {{(videoDuration | date: 'HH:mm:ss') || '00:44'}} {{secondsToDateTime(data.visiblePosition) | date: 'mm:ss'}} / {{(videoDuration | date: 'mm:ss') || '00:44'}} {{qualityItem | uppercase}} HD .mp4 Высокое качество SD .mp4 Среднее качество AU .mp3 (5.34 MB) Аудио дорожка © Mail.ru Group

В День России в Москве проходит более 150 праздничных мероприятий. Праздничные программы подготовили в культурных центрах, музеях и парках столицы.