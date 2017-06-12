Mail.ru Group подсветила свою штаб-квартиру в Москве цветами российского флага

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Интернет-компания Mail.ru Group в День России запустила специальную подсветку своей штаб-квартиры - одной из башен расположенного в Москве на Ленинградском проспекте бизнес-центра.
С полуночи до пяти утра здание было с помощью подсветки окрашено в цвета российского флага.
В День России в Москве проходит более 150 праздничных мероприятий. Праздничные программы подготовили в культурных центрах, музеях и парках столицы.