Около 3 тыс. юных тюменцев в День России получили первые паспорта

ТЮМЕНЬ, 12 июня. /ТАСС/. Десятки праздничных мероприятий стартовали в День России в Тюменской области. Долгожданным праздник стал для почти 3 тыс. тюменцев, которые в понедельник получили первые в своей жизни паспорта, передает корреспондент ТАСС.

Наиболее отличившимся в учебе, в спорте и творчестве документы, удостоверяющие личность, вручил губернатор Владимир Якушев. Из рук главы региона паспорта получили 15 тюменцев.

По словам Якушева, получение паспортов, "важное событие в жизни каждого человека".

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"Теперь, ребята, у вас появляются новые права и на вас возлагаются серьезные обязанности. Главная из них - служение на благо нашего Отечества. От вашей инициативности и целеустремленности во многом зависит будущее Тюменской области и всей нашей Родины. Уверен, вам это по плечу, ведь вы тюменцы, а это люди с особым характером, мужественные и ответственные", - отметил Якушев.

По данным пресс-службы правительства Тюменской области, паспорта были вручены в рамках акции "Мы - граждане России".

"Подростки после вручения паспортов вместе с родителями отправились на чаепитие с главой региона. Ребята интересовались о жизни губернатора, его хобби, а сам Владимир Якушев спрашивал у подростков об их планах на будущее", - уточнили ТАСС в пресс-службе правительства Тюменской области.

Тюменский "Мост Дружбы"

После вручения паспортов юным тюменцам в регионе стартовал XXIII областной фестиваль национальных культур "Мост дружбы". Его открыл красочный парад дружбы народов. Участники в национальных костюмах прошли по центральному бульвару Тюмени, держа в руках флаги России. После шествия они исполнили государственный гимн. К многонациональному хору могли присоединиться все желающие: песни о Родине исполнили около 1 тыс. человек.

Участвовал в праздничных мероприятиях и Владимир Якушев. Он посетил большой фольклорно-этнографический комплекс, который состоял из русской избы, белорусской хаты, юрты и чума. На территории комплекса все желающие могли продегустировать блюда национальной кухни, поучаствовать в народных обрядах и играх.

"Традиционно этот фестиваль ("Мост дружбы") у нас проходит очень организованно, люди готовятся к празднику. В этом году отличная погода, поэтому людей очень много. Из других регионов тоже приезжают и участвуют в этом празднике. Мне кажется, что это великолепное событие как раз показывает, насколько многонациональный наш регион, наша страна", - подчеркнул Якушев.

Проходят праздничные мероприятия и за пределами Тюмени. В Заводоуковске впервые откроется фестиваль уличного кино. Зрители посмотрят шесть короткометражных картин молодых российских режиссеров.

В парке Абатского районного ДК планируют провести II районный фестиваль национальных культур "Мы все родимой области частичка", в селе Бердюжье состоится турнир по пляжному волейболу среди взрослых команд. Детские праздники, квесты и флешмобы, концертные программы пройдут во всех городах и селах области.