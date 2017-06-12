Около 2,5 тыс. человек вышли в Новосибирске на митинг против коррупции

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НОВОСИБИРСК, 12 июня. /ТАСС/. Согласованные с мэрией шествие и митинг против коррупции собрали в понедельник в Новосибирске около 2,5 тыс. участников. Нарушений не зафиксировано, сообщил журналистам представитель мэрии Сергей Полянский.
"Шествие - 1,5 тысячи, митинг - 2,5 тысячи. Нарушений нет, выступления будут оценивать соответствующие органы", - сказал он.
Организаторы подали в мэрию Новосибирска сразу несколько заявок на проведение акции. Были согласованы два варианта, устроившие обе стороны. Участники собрались в 13:00 на набережной Оби, затем прошли шествием до парка "Городское начало", где в 14:00 прошел митинг. Собравшимся не помешала переменчивая погода: дважды за время мероприятия прошел небольшой дождь.
Аналогичные акции пройдут в понедельник в ряде городов России. В Сибири самыми многочисленными после Новосибирска стали акции в Красноярске и Иркутске, количество их участников полиция уточняет. Митинг в Красноярске также сопровождался дождем.
В Кемерове и Барнауле на митинги оппозиции вышли 250 и 300 человек соответственно. Основной состав собравшихся - старшеклассники и студенты, но были и люди среднего возраста, пенсионеры. В Барнауле во время акции выступила местная молодежная группа " Шары".
Нарушений со стороны собравшихся не отмечалось, в Кемерове нападению подвергся один их участников акции - представитель "Открытой России", у которого неизвестные пытались отобрать плакат. В конфликт вмешалась полиция, но обошлось без задержаний.