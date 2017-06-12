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Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью паломников в ДТП в Забайкалье

Общество
12 июня, 15:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июня. /ТАСС

По последним данным, жертвами аварии стали 13 человек

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил соболезнования митрополиту Читинскому и Петровск-Забайкальскому Димитрию в связи с гибелью паломников в результате ДТП в Забайкалье.

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"Жизнь этих людей неожиданно прервалась в тот самый момент, когда они совершали богоугодное дело - посещали святые места. Всецело разделяя скорбь всех, кого коснулась эта трагедия, выражаю им свои искренние соболезнования", - приводятся слова патриарха в сообщении на сайте Московской Патриархии.

Автобус, в котором находился 51 человек, минувшей ночью упал с насыпи в районе поселка Хохотуй Петровск-Забайкальского района, на 702-м километре трассы "Байкал", где велись дорожные работы. По последним данным, жертвами аварии стали 13 человек, многие пострадавшие находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Автобус перевозил паломников, которые возвращались в Читу из села Урлук Красночикойского района, где находится обитель преподобного Варлаама, пустынника Чикойского.

Полиция возбудила в отношении водителя автобуса уголовное дело по ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). Следственный комитет проводит проверку по ст. 238 ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности") и ст. 293 ("Халатность") УК РФ.

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