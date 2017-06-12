Мэрия Рима объявила столичные фонтаны "неприкасаемыми"

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РИМ, 12 июня. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Мэр Рима Вирджиния Раджи подписала распоряжение, устанавливающее строгие нормы поведения вблизи исторических фонтанов Вечного города. Согласно документу, который приводит в понедельник агентство ANSA, запрещается употреблять еду и напитки, а также обливаться и сидеть у фонтанов, которые считаются памятниками архитектуры.
За нарушение запрета вводится штраф размером до €240. Как пояснили в мэрии, мера принята, чтобы "не допускать эпизоды, нарушающие правила по сохранению исторических памятников и объектов архитектурного наследия Рима". Новые правила распространяются на летний период - до 31 октября. Причем касаются они и собак, которых нельзя поить и обливать водой из римских фонтанов.
Караться штрафом будет и бросание любых предметов в фонтаны. Исключение предусмотрено только для монет. Благодаря традиции оставлять их в воде самый крупный фонтан Рима Треви "заработал" в 2016 году рекордную сумму в €1,4 млн. Эти средства отправлены на благотворительность.
В жаркие летние дни римские фонтаны, как правило, становились источником для охлаждения и обливания. Практически все центральные римские площади украшены архитектурными комплексами с водой, восходящими к XVI-XVIII векам. Купание же в фонтанах, главным образом в Треви, и ранее каралось штрафом - до €1 тыс.
В последние годы фонтаны в центре Рима, в том числе на площади Навона и знаменитый "Баркачча" (лодочка) на площади Испании, подвергались актам вандализма. В связи с этим министерство культуры Италии предложило ужесточить наказания, вплоть до введения уголовной ответственности, за подобные действия.