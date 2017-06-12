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На фестивале "Времена и эпохи" в центре Москвы "Русичи" сразились с "Ордой"

Общество
12 июня, 17:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июня. /ТАСС

В общей сложности в мероприятиях принимают участие более 6 тыс. реконструкторов

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МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Самые зрелищные и масштабные реконструкции за 12 дней фестиваля "Времена и Эпохи. Собрание" прошли в понедельник в центре Москвы. Москвичи и гости столицы увидели парад "русских войск" в честь взятия Парижа, смотр "русских войск" в канун Первой мировой, а также битву "Руси" с "Ордой", передает корреспондент ТАСС.

В мероприятиях принимают участие более 6 тыс. реконструкторов, в том числе, иностранные гости из Италии, Великобритании, Швеции, Болгарии, Румынии, Словении, Эстонии, Чехии, Франции, Испании, Польши, Сербии, США, Греции, Румынии, Латвии, Ирландии.

На площадке "Плац" (Тверская улица, напротив Камергерского переулка) состоялось торжественное шествие русских войск в честь взятия столицы Франции. Там же прошел "Стрелецкий смотр" и смотр русских войск в канун Первой Мировой войны. Солдаты продемонстрировали строевую подготовку и другие боевые навыки. Посетители увидели показательные выступления и тренировку по уставу русской армии 1908 года.

События первых часов после объявления войны нацистской Германией были показаны на площадке "Великая Отечественная война" (улица Тверская, дом 1). На площадке "Средневековая Русь и соседи" (улица Тверская, дом 12, строение 1) посетители стали свидетелями сражения русских воинов против степняков. В поединке сошлись до 50 участников фестиваля "Времена и эпохи. Собрание".

Поединки на шпагах по правилам дуэльного кодекса XVIII века прошли на площадке "Эпоха Петра I" улица Тверская, дом 8, строение 1). На реконструкции схваток русичей с викингами на площадке "Древняя Русь" состоялось настоящее фехтовальное шоу.

Фестиваль "Времена и эпохи"

В понедельник, 12 июня, участники международного фестиваля исторической реконструкции "Времена и Эпохи.Собрание" вместе с москвичами и гостями города отмечают День России.

В этом году "Времена и эпохи" занимают сразу 30 городских и парковых площадок, на которых задействовано 6 тыс. реконструкторов. В Москву на фестиваль приехали более 1 тыс. иностранных гостей.

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