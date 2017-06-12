Иностранные студенты в День России приняли участие в Параде дружбы в Симферополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июня. /Корр. ТАСС Сергей Павлив/. Студенты из ряда стран, в том числе из Сирии, Ливана, Марокко, Иордании, Индии, Пакистана, а также представители национальных общин Крыма, всего более тысячи человек, приняли 12 июня участие в Параде дружбы народов в Симферополе, посвященном Дню России, передает корр. ТАСС.

Среди участников шествия - украинская, белорусская, крымско-татарская, греческая, армянская, немецкая, молдавская общины. Они были одеты в национальные костюмы, держали в руках флаги России, Республики Крым и национальную символику.

Проходя по городским улицам, участники акции скандировали: "Россия - это я, Россия - это ты, Россия - это мы!", и "Крым! Россия! Навсегда!", играли на баянах и пели песни.

В колонне было много детей, которые также были одеты в костюмы народов Крыма. Проведению парада способствовала хорошая погода - температура воздуха прогрелась в Симферополе до 27 градусов.

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Праздник единства

Элфорт Чиота родом из Зимбабве, он учится в медицинской академии Крымского федерального университета. По его словам, День России - праздник и для него лично.

"Мы поддерживаем этот праздник, этот день особый для России, и мы не могли остаться в стороне. Я хочу поздравить всех россиян с этим праздником", - отметил он.

Мухсин Рахманов из Узбекистана, живет в Симферополе, отмечает, что День России, в первую очередь праздник единения. "Это праздник, который нас всех объединяет. Он служит миру. В Крыму мы чувствуем себя хорошо, живем дружно с представителями разных народов. Здесь мы ощущаем себя как на родине", - сказал он.

Раджан Малик родом из Пакистана, учится на пятом курсе медицинской академии. "Представители нашего студенчества из Пакистана, Марокко, Иордании, Индии, Туниса, Ливии, Сирии, которые обучаются на медиков в Крыму, приняли решение участвовать в Параде дружбы. День России - это и наш праздник. Мы здесь живем, на этой земле все замечательно, все мирно здесь в Крыму", - подчеркнул он.

Для представителя молдавской общины Крыма Анатолия Лупшора участие в шествие - знаковое событие. "Я бывший офицер, отслужил более 30 лет, сам родом из Молдавии, и горжусь тем, что я сейчас россиянин, что Крым вошел в состав России и этот праздник для меня священен", - сказал Лупшора.

Сила в единстве

Глава госкомитета Крыма по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Заур Смирнов отметил, что подобные акции проводятся в Крыму второй год.

"День России для представителей всех национальностей, проживающих в Крыму, это день единства. В этом наша сила. Россия - многонациональная страна, в которой любой человек вне зависимости от национальности и конфессиональной принадлежности чувствует себя полноправным гражданином", - сказал он.

Смирнов подчеркнул, что День России - праздник, который подчеркивает "мощь и могущество России в ее многонациональном населении".

Он также сообщил, что в нынешнем году на потребности народов региона, которые в 1940-х годах подверглись депортации, в рамках ФЦП по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя, выделяется порядка 3 млрд руб. Речь идет о 28 объектах: школах, детсадах и жилых домах.