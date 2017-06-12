Почти 4 млн человек приняли участие в праздновании Дня России по всей стране

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Участниками праздничных мероприятий, посвященных Дню России, по всей стране стали 3,8 млн человек. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"По состоянию на 19:00 мск около 3,8 млн человек уже приняли участие в трех тысячах массовых мероприятиях, прошедших в российских городах в честь главного национального праздника страны", - сказала она.

Праздничные мероприятия и народные гулянья продолжаются.

Сотрудники полиции и Росгвардии обеспечивают общественный порядок и безопасность граждан на мероприятиях, сказала Волк.