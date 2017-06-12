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Почти 4 млн человек приняли участие в праздновании Дня России по всей стране

Общество
12 июня, 19:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июня. /ТАСС

Общественный порядок и безопасность граждан на мероприятиях обеспечивают сотрудники полиции и Росгвардии

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МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Участниками праздничных мероприятий, посвященных Дню России, по всей стране стали 3,8 млн человек. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"По состоянию на 19:00 мск около 3,8 млн человек уже приняли участие в трех тысячах массовых мероприятиях, прошедших в российских городах в честь главного национального праздника страны", - сказала она.

Праздничные мероприятия и народные гулянья продолжаются.

Сотрудники полиции и Росгвардии обеспечивают общественный порядок и безопасность граждан на мероприятиях, сказала Волк.

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