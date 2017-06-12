В Братиславе в День России открылась выставка российских художников

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БРАТИСЛАВА, 12 июня. /ТАСС/. Выставка произведений современных российских художников открылась в Братиславе.
На ней представлены работы наиболее талантливых отечественных художников, посетивших Словакию. В экспозиции - 21 картина. На них изображены словацкие пейзажи.
"Именно поэтому эта выставка привлекает повышенное внимание словаков, - сообщила ТАСС руководитель представительства Россотрудничества в Словакии Татьяна Мишуковская. - Открытие экспозиции было приурочено к празднованию Дня России".
Выставка названа "Словакия глазами русских художников". Экспозиция развернута в помещении отеля "Борик", который является одним из самых фешенебельных в Братиславе. "Она состоит из работ таких именитых живописцев как президент Международной академии культуры и искусства Петр Стронский, участники престижных мировых художественных презентаций Сергей Борисов, Игорь Керемецкий и Александр Беглов", - сказала Татьяна Мишуковская.
Живописцев-участников выставки вдохновили мотивы Словакии. Из-под их кисти вышли полотна, на которых запечатлены города и поселки республики, их жители, а также уникальная природа страны.
"Словакию за последние годы посетило более 40 российских художников", - отметила Татьяна Мишуковская.
Из Братиславы в сентябре выставка будет направлена в регионы Словакии. Из столицы республики она переедет в город Комарно (Южная Словакия). Затем ее смогут, в частности, увидеть жители городов Кошице (Восточная Словакия) и Банска-Бистрица (Центральная Словакия).
Инициаторами проведения выставки выступили Россотрудничество, посольство России в Словакии и Словацкий институт в Москве.
День России - государственный праздник РФ, который отмечается ежегодно с 1992 года. Торжества проходят в РФ и за рубежом. Их организаторами являются российские дипломатические представительства и организации соотечественников.