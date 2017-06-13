В Забайкалье объявлен траур по погибшим в ДТП с автобусом паломников

ЧИТА, 13 июня. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. День траура по погибшим в крупном ДТП с паломниками объявлен в Забайкальском крае, отменены развлекательные передачи и мероприятия, сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора.

"Согласно распоряжению губернатора Натальи Ждановой 13 июня на всей территории края приспущены государственные флаги России и флаги Забайкальского края. Телерадиокомпаниям и учреждениям культуры региона предложено отменить в день траура развлекательные мероприятия и передачи", - сказали в пресс-службе.

Автобус, в котором находился 51 человек, минувшей ночью упал с насыпи высотой до 30 метров в районе поселка Хохотуй Петровск-Забайкальского района на 702-м километре трассы "Байкал", где велись дорожные работы. По последним данным, жертвами аварии стали 13 человек. Многие пострадавшие находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, большинство из них эвакуировали в больницы Читы и Улан-Удэ.

Автобус перевозил православных паломников, которые возвращались в Читу из села Урлук Красночикойского района, где находится обитель преподобного Варлаама, пустынника Чикойского.

Полиция возбудила в отношении водителя автобуса уголовное дело по ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). Следственный комитет проводит проверку по ст. 238 ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности") и ст. 293 ("Халатность") УК РФ.