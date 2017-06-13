Уровень воды в Надыме на затопленном участке трассы на Ямале значительно снизился - власти

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Уровень воды в реке Надым на затопленном участке трассы между крупнейшими городами Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Надым и Новый Уренгой за неделю снизился с 445 до 357 см. Движение легковых автомобилей пока закрыто, сообщили во вторник в администрации Надымского района.
"Уровень воды в реке Надым составляет 357 см - за сутки опустилась на 15 см, но критическая отметка 300 см. Движение личного автотранспорта пока заблокировано, машины перевозят по реке и на грузовом трейлере. Также всех желающих пассажиров через затопленный участок перемещает вездеход "Урал-вахта", - уточнили в администрации.
5 июня на Ямале затопило автомобильную дорогу Надым - Новый Уренгой из-за разлива реки. Уровень воды достигал отметки 445 см, жителей региона перевозили на моторных лодках. Надым и Новый Уренгой - крупнейшие населенные пункты ЯНАО, население порядка 150 тыс. человек.
В Шурышкарском районе ЯНАО снят режим чрезвычайной ситуации (ЧС), который был введен 7 июня из-за подтопления поселка Овгорт. Из-за таяния ледников пострадало около 20 жилых домов, на данный момент спасатели проводят откачку паводковых вод с придомовых территорий.