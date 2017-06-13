Семьи жертв и пострадавшие в ДТП в Забайкалье могут получить 2 млн рублей страховых выплат

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МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Родственникам погибших и пострадавшим пассажирам перевернувшегося в Забайкалье автобуса полагаются страховые выплаты до 2 млн рублей по закону об обязательном страховании ответственности перевозчика, сообщил во вторник президент Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Игорь Юргенс.
По данным базы НССО, ответственность перевозчика застрахована в компании "Макс". "Страховщик подтвердил наличие действующего договора страхования и готовность осуществлять выплаты, если ДТП будет признано страховым случаем", - говорится в сообщении союза.
Жертвами аварии стали, по последним данным, 14 человек, еще 34 пострадали. Авария произошла в ночь на 12 июня. Автобус, в котором находился 51 человек, упал с насыпи высотой до 30 м в районе поселка Хохотуй Петровск-Забайкальского района на 702-м км трассы "Байкал", где велись дорожные работы. В больницах Бурятии и Забайкальского края находятся 34 человека, 18 из них - в реанимации, в том числе одна девочка в состоянии комы.
Автобус перевозил православных паломников, которые возвращались в Читу из села Урлук Красночикойского района, где находится обитель преподобного Варлаама, пустынника Чикойского.
Страховая выплата родственникам погибшего составляет 2,025 млн рублей. Размер возмещения пострадавшим рассчитывается по специальной таблице в зависимости от вида травмы и степени ее сложности, например, за переломы конечностей выплата составляет - от 60 до 300 тыс. рублей.
Для получения выплаты пострадавшим необходимо обратиться с заявлением в страховую компанию, и предоставить паспорт, справку о ДТП от ГИБДД или перевозчика, медсправку о полученных травмах. Родственники погибших должны будут предъявить свидетельство о смерти и документы, подтверждающие право получения выплаты.