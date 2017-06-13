Немецкая компания бесплатно отреставрировала мемориал Че Гевары на Кубе

ГАВАНА, 13 июня. /Корр. ТАСС Андрей Бекренев/. На Кубе завершилась реставрация скульптурного комплекса, на территории которого покоятся останки латиноамериканского революционера Че Гевары.

Об этом сообщил интернет-портал Cubadebate.

Мемориальный комплекс находится в городе Санта-Клара, расположенном в центральной части острова примерно в 300 км к востоку от Гаваны.

Работы осуществила немецкая компания MD Projektmanagement, которая ранее занималась реставрацией Национального Капитолия и Кафедрального собора Гаваны. Ремонт комплекса занял около пяти недель. В частности, были отреставрированы шестиметровая бронзовая статуя Че Гевары, стелы с его изречениями и мавзолей, где покоится прах революционера и его соратников.

Как отмечает портал, стоимость восстановления составила несколько тысяч евро. Все расходы взяла на себя MD Projektmanagement. "Для моей компании и для меня лично было большой честью осуществить этот проект. В октябре этого года исполнится 50 лет со дня гибели Че Гевары, и ремонт этого мемориала - подарок Кубе в память о великом герое", - отметил президент MD Projektmanagement Микаэль Дигман.

Скульптурный комплекс был открыт в Санта-Кларе в 1988 году в честь 30-летия битвы за этот город, имевшей решающее значение для победы Революции на острове. Войсками кубинских революционеров тогда командовал Че Гевара.

Мавзолей революционера является одним из самых посещаемых мест на Кубе. В прошлом году там побывали около 375 тыс. человек - как кубинцев, так и иностранцев.

Национальный герой Кубы

Че Гевара родился 14 июня 1928 года в аргентинском городе Росарио. Он был ближайшим соратником Фиделя Кастро (1926-2016) и одним из лидеров Кубинской революции 1959 года. В 1967 году Че Гевара был захвачен в плен и расстрелян в Боливии, где он с группой партизан пытался организовать революционное движение.

Боливийские солдаты захоронили тело команданте в месте, которое долгие годы держалось в тайне. Лишь в 1997 году антропологи обнаружили возле селения Вальегранде останки революционера и его боевых товарищей. Из Боливии их доставили на Кубу и предали земле в Санта-Кларе.

Мавзолей устроен в основании памятника "героическому партизану", как Че Гевару называют кубинцы. На усыпальнице изображены эпизоды боевых действий, которые Че вел на Кубе, в Конго и Боливии. В центре зала - искусственный источник, на стенах - барельефы с портретами партизан, погибших вместе со своим командиром у Вальегранде.

На Кубе Эрнесто Че Гевара, создавший собственную теорию партизанской войны как первого шага на пути к обществу социальной справедливости, возведен в ранг национального героя.