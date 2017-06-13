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Фонд Кадырова за две недели построит 30 домов для нуждающихся семей в Чечне

Общество
13 июня, 12:10 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 13, июня. /ТАСС

В поселке Ойсхара также планируется построить дом культуры, спорткомплекс, стадион и спортивные площадки

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ГРОЗНЫЙ, 13 июня. /ТАСС/. Строительство 30 домов для остронуждающихся семей началось в поселке Ойсхара в Чечне за счет средств Фонда имени Ахмата Кадырова. Работы планируют завершить за две недели, сообщил во вторник на своей странице в Instagram глава республики Рамзан Кадыров.

Он напомнил, что 2017 год в регионе был объявлен годом поселка Ойсхара.

"В очень живописном месте, на опушке леса, мы заложили тридцать домов. Через две недели новоселами станут остронуждающиеся семьи. Кроме того, в Гудермесском районе начинаем строительство многоквартирного дома на 39 семей из Ойсхара, которые в силу различных обстоятельств остро нуждаются в улучшении жилищных условий", - написал Кадыров.

Ойсхара! Несмотря на месяц Рамадан и отпуск, систематически бываю в этом посёлке. И повод очень приятный! Мы объявили Год Ойсхара! Создали Республиканский штаб. Назначили руководителем Председателя Счётной палаты ЧР Ису Тумхаджиева. Перед штабом поставлена важная задача – построить больницу, отвечающую всем современным требованиям, Дом культуры, спорткомплекс с тренировочными залами и бассейном, стадион, площадки для баскетбола, волейбола, тенниса. Работы уже ведутся. И темпы хорошие. Большим подарком для жителей Ойсхара является  возведение мечети на пять тысячи мест. Понедельник стал для Ойсхара ещё одним знаменательным днём. В очень живописном месте, на опушке леса мы заложили тридцать домов. Через две недели новосёлами станут остронуждающиеся семьи. Кроме того, в Гудермесском районе начинаем строительство многоквартирного дома на 39 семей из Ойсхара, которые в силу различных обстоятельств остро нуждаются в улучшении жилищных условий. Министерство автомобильных дорог во главе с Абубакаром Тумхаджиевым ведет строительство и капитальный ремонт поселковых дорог. Проектом предусмотрено покрыть асфальтом почти 30 км улиц. Кардинально меняется внешний вид центральной части посёлка. Жители сами освободили прилегающие к главной магистрали территории, убрав самовольно возведенные постройки. Рядом проложат вспомогательную дорогу, по которой сможет передвигаться местный транспорт. Это резко снизит количество ДТП. Хочу отметить, что Ойсхара является родиной достойных сынов чеченского народа и заслуживает стать одним из красивых поселков Чечни! Вот он - Путь нашего Первого Президента, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова! #Кадыров #Россия #Чечня #Ойсхара

Публикация от Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95)

В поселке также планируется построить дом культуры, спорткомплекс, стадион и спортивные площадки. "Министерство автомобильных дорог во главе с Абубакаром Тумхаджиевым ведет строительство и капитальный ремонт поселковых дорог. Проектом предусмотрено покрыть асфальтом почти 30 километров улиц. Кардинально меняется внешний вид центральной части поселка", - добавил глава Чечни.

Кроме того, в поселке за счет средств Фонда Кадырова началось строительство новой мечети вместимостью до 5 тыс. человек.

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