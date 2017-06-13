АТОР: присутствие туристов из РФ на пострадавшем от землетрясения Лесбосе маловероятно

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Присутствие российских туристов на острове Лесбос, где зафиксированы разрушения после подземных толчков в Эгейском море, маловероятно. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По мнению туроператоров, на Лесбосе российских туристов быть не должно, поскольку на этом направлении нет прямой авиаперевозки из России, а путешествие с пересадкой выходит достаточно дорогостоящим, отмечается в сообщении АТОР. "Маловероятно, что там кто-то оказался из российских граждан, поскольку наши соотечественники туда просто не долетают, особенно учитывая стоимость перелета. Для примера, в прошлом году билеты из Москвы на Лесбос с пересадкой в Афинах стоили по 500 евро", - приводит ассоциация информацию одной из компаний.

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло 12 июня в Эгейском море у западного побережья Турции. По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр стихии находился в 85 км к северо-западу от турецкого города Измир с населением 2,5 млн человек и в 34 км к юго-западу от Митилини - главного города острова Лесбос. Очаг землетрясения залегал на глубине 9 км. Подземные толчки также ощутили жители Измира, Стамбула и Афин.

Как сообщалось, наибольшие разрушения от стихийного бедствия были зафиксированы в районе поселка Вриса в южной части острова Лесбос. Согласно заявлениям руководства местной пожарной службы, в результате землетрясения там было разрушено несколько десятков жилых домов, а также заблокированы дороги.