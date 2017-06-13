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Совет Госдумы перенес на неделю рассмотрение законопроекта об обращении с животными

Общество
13 июня, 13:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Причина переноса рассмотрения - большой объем поправок, с которыми нужно ознакомиться депутатам

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МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Совет Госдумы принял решение перенести на неделю (на 20 июня) рассмотрение резонансного законопроекта об ответственном обращении с животными, который ранее предполагалось обсудить во втором чтении на заседании 14 июня. Об этом сообщил журналистам первый вице-спикер нижней палаты парламента Иван Мельников.

"Завтра планировалось рассмотреть во втором чтении законопроект об ответственном обращении с животными. Совет Госдумы посчитал необходимым перенести его рассмотрение на неделю по ряду причин, в первую очередь в связи с тем, что есть большой объем поправок, с которыми нужно, чтобы познакомились все депутаты Госдумы и проработали его", - сказал парламентарий.

Кроме того, по его словам, "есть буквально один-два вопроса, которые требуют согласования в том числе с правительством, была соответствующая просьба Минсельхоза".

Также Совет Госдумы указал на необходимость того, чтобы в соответствии с регламентом палаты правительство подготовило перечень нормативных подзаконных актов, которые должны быть представлены к третьему чтению законопроекта, отметил Мельников. "Их будет довольно много", - заключил он.

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Усиление ответственности за жестокое обращение с животными
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