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Более 18 тыс. школьников отпразднуют выпускной в парке Горького в Москве

Общество
13 июня, 15:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Для выпускников выступят популярные артисты Баста, Мот, Егор Крид, Тимур Родригесасего

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© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Свыше 18 тыс. столичных старшеклассников зарегистрировались на портале мэра Москвы (mos.ru - прим. ТАСС) для участия в общегородском выпускном вечере в парке Горького. Об этом на заседании президиума столичного правительства сообщил руководитель депатамента культуры Москвы Александр Кибовский.

"23 июня в парке Горького уже в пятый раз пройдет общегородской выпускной. Эта городская традиция с каждым годом приобретает все больше участников. В течение трех месяцев на портале мэра Москвы шла регистрация и всего зарегистрировалось на выпускной в парке Горького 18428 выпускников и 352 школ", - сказал Кибовский.

Он уточнил, что каждый класс будут сопровождать не менее двух педагогов.

Для приезда и отъезда выпускников аккредитовано 528 автобусов лицензированных перевозчиков. Праздничная программа начнется в 20:00 мск, темой выпускного станут "Эпохи Москвы" - от XII века до настоящего времени. Для выпускников выступят популярные артисты Баста, Мот, Егор Крид, Тимур Родригес.

Для обеспечения безопасности будут задействованы 220 сотрудников полиции, 400 сотрудников внутренних войск, 100 сотрудников частных охранных организаций. Также на территории парка будут дежурить пять бригад скорой помощи и одна бригада Центра экстренной медицинской помощи.

Московские школьники уже несколько лет отмечают выпускной в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького. В прошлом году выпускной прошел под девизом "Мотор! Поехали!" и был посвящен Году российского кино.

В этом году торжества также запланированы еще на двух площадках: в Зеленограде и Воробьевых горах. Праздник пройдет в ночь с 23 на 24 июня. Завершатся выпускные вечера не позднее 06:00 мск 24 июня.

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