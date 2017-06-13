Ученые призывают власти Архангельской области помочь в сохранении северного фольклора

АРХАНГЕЛЬСК, 13 июня. /ТАСС/. Ученые, общественники и практики-фольклористы из разных городов страны обратились к властям Архангельской области с просьбой помочь в сохранении аутентичного архангельского фольклора, главе региона направлена аналитическая записка с оценкой ситуации, сообщает пресс-служба Северного (Арктического) федерального университета (САФУ).

"Фольклор всегда был ее (Архангельской области - прим. ТАСС) визитной карточкой, но сегодня главная проблема заключается в отсутствии в Архангельской области системной работы с фольклором (это, прежде всего, касается учреждений культуры), что привело к разрушению профессиональных механизмов трансляции традиционного культурного опыта на уровне области, в отсутствии системного фольклористического образования в учебных заведениях Архангельской области. Традиционный фольклор в репертуаре фольклорных коллективов искажается, на смену ему приходят исполнение в стиле а-ля рюс и псевдонародные праздники. Наша область катастрофически утрачивает свою северную уникальную самобытность, хотя академик Д. С. Лихачев всегда называл Русский Север "заповедником исконной русской культуры", - говорится в записке.

Комментарием администрации Архангельской области ТАСС пока не располагает.

Аналитическую записку подготовил авторский коллектив, которым руководила директор Центра изучения традиционной культуры Европейского Севера САФУ Наталья Дранникова. В состав авторской группы вошли ведущие ученые-этномузыкологи из Москвы, Петербурга и других городов, представители Института русской литературы РАН, Государственного центра русского фольклора и Российского фольклорного союза, депутаты Архангельского областного собрания, а также практики-фольклористы Архангельской области.

Ученые отмечают, что за последнее десятилетие в Архангельской области оказался утрачен ряд имевшихся ранее фольклорных архивов, нет антологии песенного фольклора ни в печатном, ни в оцифрованном или аудио-варианте.

Авторы записки предлагают пути решения сложившейся ситуации, в частности, создание структуры при областном Министерстве культуры - комиссии, в состав которой могли бы войти представители фольклорной науки и известные в регионе практики-фольклористы (руководители фольклорных коллективов, исполнители подлинного архангельского фольклора).

Эксперты считают, что усилиями этого органа можно отслеживать ситуацию в сфере фольклора, искать пути решения сложных проблем, а также скоординировать многие процессы, происходящие с подлинным наследием Русского Севера.

"Хороший опыт по сохранению нематериального культурного наследия, имеющий чрезвычайную государственную значимость, существует в соседней Вологодской области, а также в южнорусских регионах страны. Он требует изучения и использования его в работе архангельских учреждений, занимающихся работой с традиционной культурой", - указывают авторы документа.