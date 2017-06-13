В МЧС предупреждают о возможной грозе и порывистом ветре вечером в Москве

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МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Дождь, гроза и порывистый ветер ожидаются в Москве до вечера, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.
"В ближайшие часы и до 21:00 в Москве ожидаются дождь и гроза с порывами ветра 12-17 метров в секунду. В это время в городе может выпасть от 6 до 15 мм осадков", - сказал сотрудник пресс-службы.
Он подчеркнул, что порывы ветра могут привести к повреждению линий электропередачи, частичному повалу деревьев и повреждению слабо укрепленных рекламных конструкций. Возможны повреждения молниями объектов, не оборудованных громоотводами.
"ГУ МЧС России по Москве настоятельно рекомендует обходить рекламные щиты и шаткие строения или переждать непогоду в капитальном строении. По возможности паркуйте автомобиль в гараж, а при его отсутствии оставляйте вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций", - подчеркнул представитель столичного главка МЧС.
Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и сохранять дистанцию от других участников дорожного движения.