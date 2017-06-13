Раненных в Кратове сотрудников СОБР наградили часами с символикой Росгвардии

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Сотрудники СОБР, получившие ранения в ходе спецоперации по обезвреживанию так называемого кратовского стрелка, награждены наручными часами. Об этом сообщили в Департаменте по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества Росгвардии.

"За проявленное мужество командующий Центральным округом войск национальной гвардии России генерал-полковник Павел Дашков вручил сотрудникам наручные часы с символикой Росгвардии, а также сообщил, что они будут представлены к государственным и ведомственным наградам. Соответствующее ходатайство уже подготовлено", - сказали в департаменте.

Четверо бойцов подмосковного СОБР находятся на лечении в ведомственном госпитале в Балашихе. Они получили ранения в ходе спецоперации по обезвреживанию стрелка в подмосковном Кратове. В результате операции 50-летний Игорь Зенков был блокирован на приусадебном участке и ликвидирован.