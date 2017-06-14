Путин отметил преимущества России в решении проблем межэтнических отношений

НЬЮ-ЙОРК, 14 июня. /ТАСС/. Накопленный исторический опыт позволяет России преодолеть все "чувствительные моменты" в межэтнических и межрелигиозных отношениях, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну в фильме "Интервью с Путиным" (The Putin Interviews). Премьерный показ второй части этого документального фильма прошел во вторник вечером на кабельном канале Showtime.

"Что касается межэтнических отношений, это всегда и везде очень тонкая субстанция. Но в России есть определенные преимущества, потому что, если, скажем, для Европы или отчасти для сегодняшних Соединенных Штатов люди с другой религией - это все-таки в основном иммигранты, то у нас - нет. Для них Россия - это их родина, и другой у них нет", - заявил президент РФ.

"Россия изначально, с первых шагов своих складывалась как многоконфессиональное и многонациональное государство. И у нас за тысячу лет сложилась определенная культура взаимоотношений. В местах смешанного проживания христиан и мусульман очень много ситуаций, когда люди вместе отмечают как христианские, так и мусульманские праздники", - пояснил Путин.

"Поэтому, опираясь на этот огромный исторический позитив, мы сможем достаточно легко преодолеть все тонкие и чувствительные моменты в межэтнических и межрелигиозных отношениях", - добавил глава государства.

Президент также отметил, что России удалось справиться с проблемой сокращения численности населения. "К счастью, мы переломили эту ситуацию. У нас третий год подряд уже естественный рост населения, в том числе и в регионах с традиционным проживанием преимущественно русского населения", - сказал глава государства.