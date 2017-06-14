Кабмин выделит 358 млн рублей на реконструкцию медучреждений в регионах

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Правительство выделит Минздраву РФ 358,5 млн рублей из своего резервного фонда на реконструкцию медицинских учреждений в Магаданской, Псковской, Челябинской областях, Чувашской Республике и Красноярском крае. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

"Средства предназначены для завершения капитального ремонта медицинских организаций, находящихся в ведении органов исполнительной власти субъектов Федерации, и укрепления их материально-технической базы", - говорится в справке к документу.

В частности, субсидии будут предоставлены псковскому областному онкологическому диспансеру, республиканскому клиническому онкологическому диспансеру Министерства здравоохранения Чувашской Республики (г. Чебоксары), Челябинскому областному клиническому противотуберкулезному диспансеру, Красноярской межрайонной клинической больнице скорой медицинской помощи имени Н. С. Карповича, Магаданскому областному онкологическому диспансеру.

Финансирование предоставлено в рамках государственной программы "Развитие здравоохранения".