Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.06:
$ 56.91
€ 63.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кабмин выделит 358 млн рублей на реконструкцию медучреждений в регионах

Общество
14 июня, 6:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

Средства предназначены для завершения капитального ремонта медицинских организаций в Магаданской, Псковской, Челябинской областях, Чувашской Республике и Красноярском крае

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Правительство выделит Минздраву РФ 358,5 млн рублей из своего резервного фонда на реконструкцию медицинских учреждений в Магаданской, Псковской, Челябинской областях, Чувашской Республике и Красноярском крае. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

"Средства предназначены для завершения капитального ремонта медицинских организаций, находящихся в ведении органов исполнительной власти субъектов Федерации, и укрепления их материально-технической базы", - говорится в справке к документу.

В частности, субсидии будут предоставлены псковскому областному онкологическому диспансеру, республиканскому клиническому онкологическому диспансеру Министерства здравоохранения Чувашской Республики (г. Чебоксары), Челябинскому областному клиническому противотуберкулезному диспансеру, Красноярской межрайонной клинической больнице скорой медицинской помощи имени Н. С. Карповича, Магаданскому областному онкологическому диспансеру.

Финансирование предоставлено в рамках государственной программы "Развитие здравоохранения".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Иди и борись". Как возвращаются к жизни дети, пережившие рак
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Фото
11
Концерт и салют на Красной площади: в Москве завершилось празднование Дня России
18
Парады цветов и оркестров: как регионы отмечали День России
14
Фестиваль "Времена и эпохи" в центре Москвы посетили более миллиона человек
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
DM: в интернете появилось единственное видео настоящего боя Брюса Ли
2
Участница "Битвы экстрасенсов" выпала из окна в Москве
3
Путин: Россия даст адекватный ответ на попытки США окружить ее системами ПРО
4
Тиллерсон: все иностранные партнеры просят США нормализовать отношения с РФ
5
Журналисты из 10 стран посетили площадку строящегося моста в Крым
6
Госдеп объяснил ситуацию с поздравлением с Днем России новым подходом
7
Путин: договоренность о нерасширении НАТО на Восток нужно было зафиксировать на бумаге
Темы дня
Загрузка...
Реклама