В Забайкалье установят первый в России памятник Кобзону

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ЧИТА, 14 июня. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Власти планируют в сентябре установить в поселке Агинское Забайкальского края первый в России памятник Иосифу Кобзону. Об этом сообщил журналистам руководитель администрации Агинского Бурятского округа Бато Доржиев.
"В сентябре этого года Агинский Бурятский округ отмечает исторические даты - 80 лет со дня образования и 45 лет со дня вручения ему Ордена Дружбы народов и Трудового Красного Знамени. Нам важно отдать дань уважения людям, которые стояли у истоков становления округа. Кроме того, на выделенные средства мы установим три бюста нашим героям-современникам: Герою Труда РФ, животноводу Далаю Гунгаеву, Герою России, чабану Бобу-Доржо Михайлову и народному артисту СССР Иосифу Кобзону", - сказал Доржиев.
На изготовление и установку бюстов правительство Забайкальского края выделит 3,3 млн рублей. Доржиев добавил, что Кобзон станет гостем праздничных мероприятий, в программу которых войдут научно-практическая конференция и чествование ветеранов и тружеников.
Это первый памятник Иосифу Кобзону в России. В 2003 году памятник певцу был установлен в Донецке, его открытие приурочили к Дню города и 66-летию Народного артиста СССР, который родился в Донецкой области.
С 1997 по 2007 год Кобзон представлял в Государственной думе Агинский Бурятский автономный округ. С 2007-го является депутатом Госдумы от Забайкальского края. В 2010 году ему присвоили звание почетного гражданина края.