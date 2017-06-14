В Крыму из-за ливней объявлено штормовое предупреждение

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июня. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Управление МЧС по Республике Крым объявило штормовое предупреждение в регионе из-за ливней и усиления ветра до 22 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба управления.
"В ближайшие 1-2 часа и днем 14 июня в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 17-22 м/с", - говорится в тексте предупреждения.
Непогода может привести к подтоплениям, а также энергоавариям.
Последний шторм бушевал в Крыму в минувшую субботу, 10 июня. Тогда в ходе сильного ливня в Симферополе выпала фактически среднемесячная норма осадков, в результате были подтоплены отдельные городские территории и проезжая часть дорог на нескольких улицах.