Сенатор: европейское понимание гендера несет угрозу национальной безопасности России

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ВЕНА, 14 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. "Союз женщин России" считает угрозой национальной безопасности европейское понимание гендера, которое подразумевает отношение полов, а не мужчины и женщины. Об этом рассказала корр. ТАСС член Совета Федерации и председатель общественной организации "Союз женщин России" Екатерина Лахова, которая принимала участие во 2-й Конференции ОБСЕ по обзору гендерного равенства.
"Активная дискуссия состоялась по поводу принятия и ратификации Стамбульской конвенции (Конвенции СЕ о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье). Россия не ратифицировала и не подписала это соглашение. Мы согласны, что предложение хорошее, но все наши замечания, поправки не были учтены. Где-то она даже противоречит концепции семейной политики", - отметил сенатор.
По ее словам, европейские представители продвигают "понимание гендера как отношение полов, то есть две женщины и два мужчины, у нас же - это отношение мужчины и женщины". "Мы выступаем против этого, и наша организация считает такой подход угрозой национальной безопасности. Многие постсоветские республики поддерживают нашу позицию, кроме Белоруссии. Казахстан и Узбекистан настороженно относятся к такому подходу", - добавила Лахова.
Россия ратифицировала конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и в основном руководствуется данной конвенцией, а также программой действий по устойчивому развитию, которая была принята в ОБСЕ.
Как отметила собеседница агентства, российская сторона представила на конференции механизмы, которые направлены в отношении улучшения положения женщин в России. "У нас за последнее время ситуация изменилась к лучшему, третье лицо в государстве - спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Под ее эгидой в 2015 году мы провели Евразийский женский форум в Санкт-Петербурге. За прошедшие два года мы считаем, что он стала национальным механизмом", - рассказала Лахова.
Сам форум дал толчок для того, чтобы был подготовлен доклад о положении женщин в России, и он был распространен по всей стране. Сенатор особо отметила, что "президент России Владимир Путин поддержал предложение о создании и разработке национальной стратегии действий в интересах женщин и создании координационного совета по реализации данного механизма".
"В России сегодня женщины широко представлены на уровне принятия решений. Среди всех ученых - 40% женщины, из 10 университетов - 4 ректора женщины. И дальнейшее продвижение зависит от женщины. Самое важное, чтобы у нее был профессионализм", - резюмировала сенатор.
Конференция по обзору гендерного равенства нацелена на предоставление платформы, на которой представители государств - участников ОБСЕ, партнеры по сотрудничеству, исполнительные структуры, организации гражданского общества и академические круги могут определить прогресс, достигнутый в осуществлении Плана действий ОБСЕ 2004 года по поощрению гендерного равенства.