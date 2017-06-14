Сенатор: США отказываются создавать механизм с РФ для отслеживания усыновленных детей

ВЕНА, 14 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Отмена запрета на усыновление российских детей в США не обсуждается, при этом американская сторона отказывается создавать механизм отслеживания судеб уже усыновленных российских детей. Об этом заявила корр. ТАСС член Совета Федерации и председатель общественной организации "Союз женщин России" Екатерина Лахова, принимавшая участие во второй Конференции ОБСЕ по обзору гендерного равенства.

"Закон Димы Яковлева был выстраданный и принят совершенно правильно. Сомневаюсь, чтобы обсуждалась отмена закона", - сказала сенатор, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам Лаховой, эта проблема упирается в невозможность контроля за положением усыновленных детей на территории США. "Мы всегда возлагали ответственность на наши консульские отделы, но на деле доступ к детям просто невозможен. Когда мы отдаем ребенка в семью в одном штате, а он потом уже оказывается во втором или третьем, нет механизма отслеживания. Поэтому я встречалась с посольством американским, предлагаю создать такой механизм, а они говорят нет", - рассказала собеседница агентства.

Как отметила сенатор, в России "надо заниматься неблагополучными семьями и необходимо сделать все возможное, чтобы детей только в экстремальной ситуации отбирали у семьи". По ее мнению, в стране уже "налажена поддержка приемных и опекунских семей, а стимулирование - это самое главное", чтобы детей не отдавали за границу.

В декабре 2012 года в России был принят закон "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушению прав граждан РФ" ("закон Димы Яковлева", названный в память о ребенке из РФ, погибшем в приемной семье в США - прим. ТАСС). Он предусматривает возможность введения санкций в отношении граждан США, подозреваемых в нарушении прав человека, и запрещает усыновление российских детей американцами.