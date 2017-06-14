Госдума просит Медведева обеспечить признание водительских прав белорусов на территории РФ

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Госдума приняла обращение к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву по вопросу обеспечения равных прав граждан Республики Беларусь на трудоустройство на территории РФ.

В документе депутаты ссылаются на обращение в Госдуму госсекретаря Союзного государства Григория Рапоты, который "выразил обеспокоенность вопросом обеспечения равных прав граждан Республики Беларусь на трудоустройство и занятие предпринимательской деятельностью на территории РФ". "Госдумой был проведен анализ действующего законодательства, который свидетельствует об особом правовом статусе граждан Республики Беларусь, находящихся на территории РФ. Особый правовой статус проистекает из договора о создании Союзного государства", - говорится в документе.

Законодатели указывают, что, согласно договоренности о создании Союзного государства, граждане Белоруссии "обладают равными правами на трудоустройство, а также на участие в хозяйственной деятельности". "Определено, что документы, выданные в Республике Беларусь и РФ для реализации трудовых прав и социально-трудовых гарантий их граждан, признаются без легализации", - отмечается в обращения.

В Госдуме также утверждают, что запрет на управление автомашинами с иностранными или международными водительскими правами не должен распространяться на белорусов. "Граждане Республики Беларусь могут осуществлять предпринимательскую трудовую деятельность, связанную с управлением транспортными средствами, без получения российского водительского удостоверения", - констатируют парламентарии. В этой связи нижняя палата просит Медведева "обеспечить повышенный контроль за складывающейся практикой в целях недопущения нарушения международных договоров РФ".