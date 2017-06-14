Психоневрологический интернат под Воронежем открыли после пожара, где погибли 23 человека

ВОРОНЕЖ, 14 июня. /ТАСС/. Новохоперский психоневрологический интернат в селе Алферовка Воронежской области, где в декабре 2015 года произошел крупный пожар, унесший жизни 23 человек, открылся после реконструкции. Об этом в среду сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Новохоперский психоневрологический интернат в селе Алферовка, рассчитанный на 128 мест, был построен практически за год. Он предназначен для постоянного или временного проживания и обслуживания женщин-инвалидов старше 18 лет, имеющих хронические психические заболевания и нуждающихся в постоянном постороннем уходе. Сгоревший зимой 2016 года в Алферовке интернат раньше принимал пациентов обоих полов", - сказали там.

По данным пресс-службы, первые пациенты прибудут в отремонтированный интернат в ближайшие дни. На строительство потратили в общей сложности около 400 млн рублей, из них 160 млн - это средства федерального бюджета. "Кроме палат, в интернате предусмотрены столовая с обеденным залом, приемно-карантинное отделение, медицинский блок, оснащенный современным оборудованием, парикмахерская, прачечная и другие помещения, необходимые для оказания социальных стационарных услуг высокого качества", - уточнили в пресс-службе.

"Уже сегодня обсуждаем вопрос, как в следующем году приступить к строительству еще одного объекта подобного рода. Скорее всего, на территории Грибановского района Воронежской области. Задача состоит не столько в том, чтобы мы ликвидировали полностью очереди, сколько в том, чтобы сделать объекты качественными, современными и достойными", - приводит пресс-служба слова губернатора Алексея Гордеева.

Пожар в психоневрологическом интернате в поселке Алферовка произошел в ночь на 13 декабря, погибли 23 пациента, столько же пострадали. По данному факту СК РФ расследует два уголовных дела по статьям "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Тогда Генпрокуратура поручила провести проверки во всех соцучреждениях Воронежской области.