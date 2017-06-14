В Китае выпущены три монеты с изображением больших панд

ПЕКИН, 14 июня. /Корр. ТАСС Андрей Кириллов/. Три монеты номиналом 5, 80 и 500 юаней с изображением больших панд выпущены Народным банком Китая.

Монеты чеканятся из золота и серебра.

Пятисотюаневая монета содержит 50 граммов золота и 12 граммов серебра. Из золота изготовлена центральная часть монеты, на которой панда, жующая стебли бамбука.

Эта серия выпущена в ознаменование 35-летия первого выпуска китайских монет с изображением панд. С тех пор подобные монеты номиналом от 5 до 2 тыс. юаней выпускались неоднократно, они пользуются хорошим спросом среди нумизматов во всем мире.

Большие панды считаются неофициальным символом Китая, изображение этого млекопитающего также присутствует на эмблеме Всемирного фонда дикой природы.

В бамбуковых лесах провинции Сычуань и сопредельных регионов сейчас обитает около полутора тысяч больших панд. Животных также довольно успешно разводят в специальных питомниках. Некогда Китай использовал больших панд в качестве "дипломатических подарков" для особо близких зарубежных стран. В ходу был даже термин "дипломатия панд". Однако с наступлением в конце 70-х годов прошлого века в КНР эпохи реформ и внешней открытости панд стали передавать иностранным зоопаркам в долгосрочную аренду.