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В Китае выпущены три монеты с изображением больших панд

Общество
14 июня, 12:09 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Андрей Кириллов

Все такие монеты чеканятся из золота и серебра

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ПЕКИН, 14 июня. /Корр. ТАСС Андрей Кириллов/. Три монеты номиналом 5, 80 и 500 юаней с изображением больших панд выпущены Народным банком Китая.

Монеты чеканятся из золота и серебра.

Пятисотюаневая монета содержит 50 граммов золота и 12 граммов серебра. Из золота изготовлена центральная часть монеты, на которой панда, жующая стебли бамбука.

Эта серия выпущена в ознаменование 35-летия первого выпуска китайских монет с изображением панд. С тех пор подобные монеты номиналом от 5 до 2 тыс. юаней выпускались неоднократно, они пользуются хорошим спросом среди нумизматов во всем мире.

Большие панды считаются неофициальным символом Китая, изображение этого млекопитающего также присутствует на эмблеме Всемирного фонда дикой природы.

В бамбуковых лесах провинции Сычуань и сопредельных регионов сейчас обитает около полутора тысяч больших панд. Животных также довольно успешно разводят в специальных питомниках. Некогда Китай использовал больших панд в качестве "дипломатических подарков" для особо близких зарубежных стран. В ходу был даже термин "дипломатия панд". Однако с наступлением в конце 70-х годов прошлого века в КНР эпохи реформ и внешней открытости панд стали передавать иностранным зоопаркам в долгосрочную аренду.

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