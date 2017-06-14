В Петербурге после акции оппозиции в полицию доставили 72 подростка, всех отпустили

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Полицейские доставили в отделы полиции в Санкт-Петербурге после несогласованной акции оппозиции более 70 несовершеннолетних, всех их передали родителям. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу.

"В результате пресечения несогласованной акции на Марсовом поле 12 июня полицейскими в отделы полиции были доставлены 72 несовершеннолетних. После установления личностей доставленные подростки были переданы вызванным родителям или их официальным представителям", - сообщили в пресс-службе.

В настоящее время в отделах полиции Петербурга несовершеннолетних участников акции нет.