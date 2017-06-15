Госдума приняла в первом чтении законопроект о телемедицине

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о телемедицине, который позволит врачам дистанционно консультировать пациентов, выдавать заключения, справки и рецепты.

В частности, законопроектом предусматривается возможность "оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий путем проведения консультаций и консилиумов, обеспечивающих дистанционное взаимодействие врачей между собой, врача и пациента или его законного представителя, а также дистанционный мониторинг состояния здоровья пациента", говорится в сопроводительных документах. Порядок организации и проведения таких консультаций, включая правила идентификации участников дистанционного взаимодействия, будет утверждаться уполномоченным органом власти.

Также документ позволит выдавать медицинские заключения, справки, рецепты на лекарственные препараты и медицинские изделия (включая рецепты на лекарства, содержащие наркотические средства и препараты для медицинского применения, подлежащие предметно- количественному учету) на бумажном носителе или - с согласия пациента - в форме электронных документов.

Предлагается создать Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения, которая позволит осуществлять "информационное взаимодействие существующих информационных систем медицинских организаций и органов государственной власти в сфере здравоохранения". Кроме того, она обеспечит "формирование медицинских карт пациентов в электронном виде, а также ведение всех существующих федеральных регистров лиц, больных отдельными заболеваниями".

Планируется, что закон вступит в силу с 1 января 2018 года, за исключением ряда положений.

В приоритете - право на врачебную тайну и охрану персональных данных

"Мы стоим на пороге если не революционных, то серьезных эволюционных изменений. То есть все здравоохранение, диагностика, мониторинг, статистика, создание регистров и многое другое сегодня требует современной актуальной нормативно-правовой базы", - заявил журналистам глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов. Он привел пример из собственной практики: "Я дистанционно руководил хирургическим вмешательством в Чувашии, мы проводили мастер-классы с американскими коллегами, которые транслировались онлайн на весь мир".

"Обсуждая законопроект на парламентских слушаниях, мы сразу обозначили нашу позицию: в приоритете - права гражданина на врачебную тайну и на охрану персональных данных", - подчеркнул парламентарий.

"Мы сейчас будем обсуждать возможности ограничения самого лечебного процесса и назначения препаратов, поскольку сегодня речь идет о диагностике, о мониторинге здоровья, об укреплении здорового образа жизни, о взаимодействии врачей друг с другом, - отметил Морозов. - Но именно лечащий врач несет ответственность за качество лечебно-диагностического процесса, даже если он принимает решения, основываясь на мнении консультантов".

Нужны критерии ответственности

Со своей стороны, зампредседателя профильного комитета Леонид Огуль пояснил, что новации "позволят докторам и фельдшерам в любом, даже отдаленном городе или поселке быстро получить помощь коллег из региональных и федеральных клиник, чтобы оказать пациенту своевременную и квалифицированную помощь". "В этой связи нам еще предстоит разработать критерии ответственности и качества дистанционной постановки диагноза", - сказал он.

"Однако остаются нерешенные вопросы. При том, что в России хорошо развили высокотехнологичную медицинскую помощь, у нас есть немало проблем с первичным звеном", - констатировал депутат. По его словам, многие сельские территории отстают от внедряемых технологий, есть необходимость в подготовке квалифицированных кадров для телемедицинских информационных систем. "Это решение необходимо будет найти с помощью ведущих медвузов страны", - отметил Огуль.

"Еще один аспект - на каких основах будут участвовать в системе информатизации частные медицинские учреждения? Со всем этим еще предстоит серьезно поработать", - считает он.

Гигантский шаг вперед

Законопроект о телемедицине был одобрен правительством РФ 11 мая. Документ неоднократно обсуждался на площадке Открытого правительства и дорабатывался с участием экспертного совета.

Первая версия подготовленного Минздравом законопроекта о регулировании телемедицинских услуг была опубликована для общественного обсуждения 13 апреля 2016 года. Однако тогда эксперты, представители медицинского сообщества и интернет- индустрии посчитали, что в таком виде законопроект не сможет сделать медицинскую помощь более доступной. Документ несколько раз обсуждался на различных площадках, в том числе на совещаниях у министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.

Разработка этого законопроекта является "гигантским шагом вперед, который открывает двери применению новейших информационных и телекоммуникационных технологий в здравоохранении и направлен в первую очередь на повышение качества, доступности и комфортности медицинских услуг для граждан", отмечал ранее Абызов. "В том числе за счет выписки электронных рецептов, онлайн-записи к врачу, доступа к электронным базам данных, что, в свою очередь, делает само обращение к врачу более простым и удобным и для жителей отдаленных регионов", - указывал он. По словам министра, "вся история болезни пациента будет доступна в любом медицинском учреждении, даже в случае переезда в другой город".