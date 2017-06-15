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Кадыров: младенческая смертность в Чечне снизилась в два раза

Общество
15 июня, 14:29 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 15, июня. /ТАСС

По словам главы Чечни, средняя продолжительность жизни в республики достигла 74,2 года

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ГРОЗНЫЙ, 15 июня. /ТАСС/. Младенческая смертность в Чеченской Республике за последние годы снизилась с 22,9% до 11%. Об этом на своей странице в Instagram сообщила глава региона Рамзан Кадыров.

Президент России Владимир Путин в ходе Прямой линии сообщил, что в России растёт рождаемость, снижается материнская и младенческая смертность. Очень радует, что эта тенденция носит общегосударственный характер. Принятые нами в последние годы комплексные меры способствовали повышению рождаемости в Чеченской Республике. И она находится в целом по стране на ведущем месте, составляя 20,5 (12,9 - РФ). Начинали практически с нуля. Построили заново республиканскую детскую клиническую больницу, Центр матери и ребёнка, Республиканский родильный дом. Особенно многое сделано в вопросах обеспечения детскими садами. Построены и восстановлены более трёхсот детских садов. Эти и другие меры позволили снизить младенческую смертность с 22,9 до 11,0. Средняя продолжительность жизни достигла 74,2 лет. Это не предел. Уверены, что тенденция по рождаемости, снижению смертности и росту продолжительности жизни будет сохраняться. #Кадыров #Россия #Чечня #ПрямаяЛиния

Публикация от Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95)

"Построили заново республиканскую детскую клиническую больницу, центр матери и ребенка, республиканский родильный дом. Эти и другие меры позволили снизить младенческую смертность с 22,9% до 11%. Средняя продолжительность жизни достигла 74,2 лет", - прокомментировал Кадыров заявление президента России Владимира Путина о росте рождаемости в стране, а также снижении материнской и младенческой смертности.

По словам главы Чечни, в регионе построено и восстановлено более 300 детских садов.

"Принятые нами в последние годы комплексные меры способствовали повышению рождаемости в Чеченской Республике. И она находится в целом по стране на ведущем месте", - отметил Кадыров.

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