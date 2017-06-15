Кадыров: младенческая смертность в Чечне снизилась в два раза

ГРОЗНЫЙ, 15 июня. /ТАСС/. Младенческая смертность в Чеченской Республике за последние годы снизилась с 22,9% до 11%. Об этом на своей странице в Instagram сообщила глава региона Рамзан Кадыров.

Президент России Владимир Путин в ходе Прямой линии сообщил, что в России растёт рождаемость, снижается материнская и младенческая смертность. Очень радует, что эта тенденция носит общегосударственный характер. Принятые нами в последние годы комплексные меры способствовали повышению рождаемости в Чеченской Республике. И она находится в целом по стране на ведущем месте, составляя 20,5 (12,9 - РФ). Начинали практически с нуля. Построили заново республиканскую детскую клиническую больницу, Центр матери и ребёнка, Республиканский родильный дом. Особенно многое сделано в вопросах обеспечения детскими садами. Построены и восстановлены более трёхсот детских садов. Эти и другие меры позволили снизить младенческую смертность с 22,9 до 11,0. Средняя продолжительность жизни достигла 74,2 лет. Это не предел. Уверены, что тенденция по рождаемости, снижению смертности и росту продолжительности жизни будет сохраняться. #Кадыров #Россия #Чечня #ПрямаяЛиния Публикация от Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) Июн 15 2017 в 4:00 PDT

"Построили заново республиканскую детскую клиническую больницу, центр матери и ребенка, республиканский родильный дом. Эти и другие меры позволили снизить младенческую смертность с 22,9% до 11%. Средняя продолжительность жизни достигла 74,2 лет", - прокомментировал Кадыров заявление президента России Владимира Путина о росте рождаемости в стране, а также снижении материнской и младенческой смертности.

По словам главы Чечни, в регионе построено и восстановлено более 300 детских садов.

"Принятые нами в последние годы комплексные меры способствовали повышению рождаемости в Чеченской Республике. И она находится в целом по стране на ведущем месте", - отметил Кадыров.